ГУР встановило росіян, причетних до удару по школі в Комишувасі
Київ • УНН
Розвідка ідентифікувала шістьох російських льотчиків, причетних до удару по гімназії в Комишувасі. Станом на 7 листопада відомо про 55 загиблих.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України встановило росіян, причетних до авіаудару по школі у Комишувасі у Запорізькій області 2 листопада. Про це повідомили у ГУР 7 листопада, пише УНН.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікувало російських військових, причетних до воєнного злочину в Комишувасі Запорізької області - внаслідок цілеспрямованого удару авіабомбами по місцевій школі, де цивільним надавали гуманітарну допомогу, загинули щонайменше 53 людини, ще понад півсотні вважаються зниклими безвісти
За даними ГУР, "2 листопада 2026 року о 09:45 дві російські керовані авіабомби влучили в Комишуваську гімназію "Джерело", зруйнувавши спортивну залу та господарську будівлю. Через годину окупанти додатково скинули ще одну ФАБ-3000 на підземне приміщення гімназії, де розташовувалися пункт незламності та укриття для місцевих жителів".
Станом на 7 листопада відомо про 55 загиблих.
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"Унаслідок вибуху важкої авіабомби люди опинилися під завалами. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Частину знайдених тіл наразі ще не вдалося ідентифікувати. У родичів зниклих безвісти відібрали зразки ДНК, щоб встановити особи загиблих. За попередніми оцінками, під завалами можуть залишатися тіла ще близько 30 загиблих", - вказали у ГУР.
За даними воєнної розвідки, удар по Комишувасі спланував полковник Федір Володимирович Зубаков, начальник групи вогневого ураження штабу угруповання військ (сил) "днєпр" російської окупаційної армії. Для скоєння воєнного злочину залучили чотири літаки Су-34
Зокрема, як повідомили у ГУР, "до бомбового удару по селищі Комишуваха Запорізької області 2 листопада 2026 року залучалася тактична авіаційна група № 5 Спеціальної бойової групи угруповання авіації резерву генерального штабу зс рф, яка сформована на базі 11 змішаного авіаційного полку (в/ч 77978) 4-ї змішаної авіаційної дивізії і 559 бомбардувального авіаційного полку 1 змішаної авіаційної дивізії 4-ї армії ВПС і ППО пкс зс рф.
Воєнна розвідка України ідентифікувала російських льотчиків, які здійснили ці скиди: капітан Єлісєєв Сергій Олександрович; капітан Звєрєв Дмитро Андрійович; старший лейтенант Плотніков Родіон Сергійович; старший лейтенант Ігнатьєв Микита Вікторович; старший лейтенант Соколенко Максим Вікторович; лейтенант Перехрест Вадим Олегович
Екіпаж ще одного російського літака, як повідомляється, встановлюється.
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