Удар рф по Комишувасі став одним з наймасштабніших за час російського вторгнення: в області триденна жалоба

У Запорізькій області оголосили триденну жалобу за жертвами російського удару по Комишувасі, що став однією з наймасштабніших трагедій за кількістю людських жертв в області за весь час повномасштабної війни. Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін у соцмережах 3 листопада, пише УНН.

День жалоби за загиблими внаслідок російського удару по Комишувасі у Запорізькій області триватиме три дні – 3, 4 та 5 листопада. Це одна з наймасштабніших трагедій за кількістю людських жертв у нашій області за весь час повномасштабної війни - написав Семікін.

Він зазначив, що "вже відомо про 29 загиблих. 5 людей поранено та 48 все ще вважаються зниклими безвісти".

Кількість загиблих внаслідок авіаударів росії по Комишувасі зросла до 29, ще 48 людей зникли безвісти

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що відучора, з 2 листопада, триває рятувальна операція в Комишувасі Запорізької області. "Під завалами ще люди. Роботи продовжуються, наскільки дозволяє безпекова ситуація: є загроза російських повторних ударів, як вони завжди це підло роблять", вказав Зеленський.