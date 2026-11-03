Удар рф по Комишувасі став одним з наймасштабніших за час російського вторгнення: в області триденна жалоба
Київ • УНН
У Запорізькій області 3–5 листопада оголосили жалобу після удару рф по Комишувасі. Загинули 29 людей, 48 зникли безвісти.
У Запорізькій області оголосили триденну жалобу за жертвами російського удару по Комишувасі, що став однією з наймасштабніших трагедій за кількістю людських жертв в області за весь час повномасштабної війни. Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін у соцмережах 3 листопада, пише УНН.
День жалоби за загиблими внаслідок російського удару по Комишувасі у Запорізькій області триватиме три дні – 3, 4 та 5 листопада. Це одна з наймасштабніших трагедій за кількістю людських жертв у нашій області за весь час повномасштабної війни
Він зазначив, що "вже відомо про 29 загиблих. 5 людей поранено та 48 все ще вважаються зниклими безвісти".
Кількість загиблих внаслідок авіаударів росії по Комишувасі зросла до 29, ще 48 людей зникли безвісти03.11.26, 07:38 • 48138 переглядiв
Доповнення
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що відучора, з 2 листопада, триває рятувальна операція в Комишувасі Запорізької області. "Під завалами ще люди. Роботи продовжуються, наскільки дозволяє безпекова ситуація: є загроза російських повторних ударів, як вони завжди це підло роблять", вказав Зеленський.