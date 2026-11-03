Удар рф по Комышувахе стал одним из самых масштабных за время российского вторжения: в области трехдневный траур
Киев • УНН
В Запорожской области 3–5 ноября объявили траур после удара РФ по Комышувахе. Погибли 29 человек, 48 пропали без вести.
В Запорожской области объявили трехдневный траур по жертвам российского удара по Камышевахе, который стал одной из самых масштабных трагедий по количеству человеческих жертв в области за все время полномасштабной войны. Об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин в соцсетях 3 ноября, пишет УНН.
День траура по погибшим в результате российского удара по Камышевахе в Запорожской области продлится три дня — 3, 4 и 5 ноября. Это одна из самых масштабных трагедий по количеству человеческих жертв в нашей области за все время полномасштабной войны
Он отметил, что "уже известно о 29 погибших. 5 человек ранены, а 48 все еще считаются пропавшими без вести".
Число погибших в результате авиаударов России по Камышевахе возросло до 29, ещё 48 человек числятся пропавшими без вести03.11.26, 07:38 • 47669 просмотров
Дополнение
Президент Владимир Зеленский сообщал, что со вчерашнего дня, 2 ноября, продолжается спасательная операция в Камышевахе Запорожской области. "Под завалами еще остаются люди. Работы продолжаются, насколько позволяет ситуация с безопасностью: существует угроза повторных российских ударов, как они всегда подло это делают", указал Зеленский.