Зеленський: рф випустила по Україні 17 балістичних ракет у день виборів у США

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований удар рф із застосуванням 17 балістичних ракет, спрямований проти енергетики в Україні, вказавши, що "дуже показово, що все це в день американських виборів у Конгрес", 3 листопада, пише УНН.

Удар рф по енергетиці

"Складний масований удар нанесли росіяни цієї ночі, прорахований передусім проти критичної інфраструктури. І головна мішень – енергетика, генерація та підстанції у Одеській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Харківській, Дніпровській, Чернівецькій, Чернігівській, Рівненській областях. В багатьох містах і громадах тривають аварійні та екстрені відключення", - написав Зеленський у соцмережах.

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Російські атаки на лікарню у Харкові і в Комишувасі

"У Харкові росіяни вдарили просто по міській клінічній лікарні. Сімдесят три людини постраждали, пошкоджено кардіологічне відділення, де лікувалися люди", - зазначив Президент.

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Також, з його слів, відучора триває рятувальна операція в Комишувасі Запорізької області. "На жаль, зросла кількість загиблих. Двадцять дев’ять людей було вбито росією. Мої співчуття рідним і близьким. Пʼятеро поранені. Під завалами ще люди. Роботи продовжуються, наскільки дозволяє безпекова ситуація: є загроза російських повторних ударів, як вони завжди це підло роблять", - вказав Зеленський.

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Скільки балістики випустила рф за ніч

"Тільки за цю ніч росіяни випустили 289 ударних дронів, 17 балістичних та 59 крилатих ракет. І зараз продовжується тривога і є загроза нових російських ракет і дронів", - повідомив Президент.

Дуже показово, що все це в день американських виборів у Конгрес. росіяни вважають, що Америка цей їх сигнал не помітить. Але потрібно помічати і зупиняти такий терор. Потрібно допомагати Україні захищати небо, інакше росія ніколи не припинить своїх ракетних ударів. Потрібно допомагати будувати мир чесно і надійно, і Америка може це зробити. Дякую всім, хто не буде мовчати про цей російський удар. Дякую кожному, хто підтримує захист України - наголосив Зеленський.

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