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У Харкові 73 людини постраждали через удар рф по лікарні

Київ • УНН

 • 804 перегляди

Російський авіаудар по Харкову пошкодив лікарню, ще два медзаклади та 10 будинків. Постраждали 73 людини.

У Харкові 73 людини постраждали через удар рф по лікарні

У Харкові до 73 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки рф у ніч на 3 листопада, яка пошкодила лікарню. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, показавши наслідки, пише УНН.

73 людини постраждали внаслідок російської атаки по Харкову

- повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, 3 листопада орієнтовно о 03:20 збройні сили рф завдали авіаційного удару по Немишлянському району Харкова.

"Влучання сталося у переході між корпусами лікарні. Пошкоджено фасад і відділення медзакладу, вибито вікна. Також постраждали інший медзаклад, лабораторія та вікна 10 багатоквартирних будинків. Постраждали 73 людини, серед яких пацієнти лікарні, медичні працівники та мешканці прилеглих будинків", - ідеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили уламки боєприпасу. За попередніми даними, це могла бути авіабомба ФАБ-250 з модулем керування УМПК-5Р.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

росія атакувала енергетику - у яких регіонах пошкодження і відключення03.11.26, 08:37 • 2086 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
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