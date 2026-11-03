У Харкові 73 людини постраждали через удар рф по лікарні
Київ • УНН
Російський авіаудар по Харкову пошкодив лікарню, ще два медзаклади та 10 будинків. Постраждали 73 людини.
У Харкові до 73 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки рф у ніч на 3 листопада, яка пошкодила лікарню. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, показавши наслідки, пише УНН.
73 людини постраждали внаслідок російської атаки по Харкову
За даними слідства, 3 листопада орієнтовно о 03:20 збройні сили рф завдали авіаційного удару по Немишлянському району Харкова.
"Влучання сталося у переході між корпусами лікарні. Пошкоджено фасад і відділення медзакладу, вибито вікна. Також постраждали інший медзаклад, лабораторія та вікна 10 багатоквартирних будинків. Постраждали 73 людини, серед яких пацієнти лікарні, медичні працівники та мешканці прилеглих будинків", - ідеться у повідомленні.
Правоохоронці вилучили уламки боєприпасу. За попередніми даними, це могла бути авіабомба ФАБ-250 з модулем керування УМПК-5Р.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
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