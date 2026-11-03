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Росіяни завдали комбінованого удару по Харкову: постраждало понад 60 людей

Київ • УНН

 • 2708 перегляди

Унаслідок нічного комбінованого удару по Харкову постраждали 62 людини. Із пошкодженої лікарні евакуюють 226 пацієнтів.

Росіяни завдали комбінованого удару по Харкову: постраждало понад 60 людей

У ніч проти 3 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Харкову із застосуванням балістичних ракет та керованих авіабомб. Одне з влучань припало на медичний заклад у Немишлянському районі. Кількість постраждалих зросла до 62 людей, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

За уточненою інформацією, російський удар припав на перехід між корпусами медичного закладу. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю одного з відділень лікарні.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що вибуховою хвилею пошкоджено понад 1000 вікон у лікарні та навколишніх багатоповерхівках. Також постраждали щонайменше 4 житлові будинки та 10 легкових автомобілів.

Із пошкодженої лікарні евакуюють понад 200 пацієнтів

За словами Синєгубова, станом на 06:15 кількість постраждалих унаслідок атаки збільшилася до 62. Усім надають необхідну медичну допомогу.

Крім того, 226 пацієнтів евакуюють до інших медичних закладів Харкова.

На місці удару працюють екстрені служби в посиленому режимі. Триває ліквідація наслідків російського обстрілу.

росія підняла 11 стратегічних бомбардувальників: коли можливий удар по Україні03.11.26, 01:52 • 16073 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Вибухи
Евакуація
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків