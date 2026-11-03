росія підняла 11 стратегічних бомбардувальників: коли можливий удар по Україні
Київ • УНН
У повітрі зафіксували 7 Ту-95МС і 4 Ту-160. Моніторингові канали допускають кілька хвиль ракетних пусків, але підтвердження немає.
У ніч проти 3 листопада росія підняла в повітря щонайменше 11 стратегічних бомбардувальників із різних аеродромів. Моніторингові канали попереджають про ймовірну підготовку до масованого ракетного удару по Україні. Про це, зокрема, повідомляє Telegram-канал "Николаевский Ванек", пише УНН.
Деталі
За інформацією моніторингових ресурсів, у повітрі зафіксували щонайменше 7 літаків Ту-95МС та 4 бомбардувальники Ту-160. Припускається, що вильоти можуть бути бойовими.
Моніторингові канали не виключають кількох хвиль запусків крилатих ракет. Водночас інформації про здійснені пуски наразі немає.
Коли можливі ракетні удари
За попередніми розрахунками моніторингових каналів, літаки можуть вийти в район Енгельса приблизно о 03:20–04:00. Якщо пуски відбудуться звідти, ракети можуть увійти в повітряний простір України орієнтовно о 04:00–05:00.
Інший можливий район запусків – Каспійське море. Очікуваний час перебування літаків у цьому районі – 05:10–06:00, а ймовірного входження ракет у повітряний простір України – 06:20–07:00.
Автори повідомлень наголошують, що всі часові розрахунки приблизні та можуть мати значну похибку.
Офіційного підтвердження бойового характеру вильотів наразі немає. Українців закликають стежити за повідомленнями Повітряних сил ЗСУ та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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