рф завдала страшного удару по Комишувасі, 18 людей загинули - Зеленський

Ворог завдав страшного удару по селищу Комишуваха в Запорізькій області - атакували школу, де роздавали гуманітарну допомогу, а також укриття. Відомо про 18 загиблих і 5 поранених. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Надзвичайно страшний російський удар по селищу Комишуваха в Запорізькій області. Від ранку було вже кілька ударів авіабомб по селищу – по школі, яка використовувалась для гуманітарних потреб: там роздавали людям гуманітарну допомогу. Після першого удару авіабомб був повторний удар ще дев’яти бомб, і саме по укриттю, де перебували люди. Станом на зараз відомо, на жаль, про вісімнадцятьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. П’ять людей поранено

За словами Президента, на місці триває рятувальна операція, продовжується пошук людей. Дуже непросто. Військові сили, рятувальники, сили спеціальних служб залучені.

Росіяни не могли не знати, що щотижня місцеві, які залишились в Комишувасі, отримували гуманітарну допомогу саме там. І це черговий доказ, що Росія не хоче жодної деескалації, жодної реальної справедливості. Після гуманітарної операції в Олешках був момент, коли наступні кроки могли б показати, що наближення миру можливе. Такими вбивствами росія дає абсолютно протилежний сигнал – Росія розраховує на подальші вбивства. Потрібна відповідь на це, відповідь від світу. Сильна та жорстка. Відповідь Росії. І підтримка для України. Треба захищати життя. Дякую всім, хто допомагає!