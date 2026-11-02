рф нанесла страшный удар по Комышувахе, 18 человек погибли — Зеленский

Враг нанёс страшный удар по посёлку Камышеваха в Запорожской области — атаковали школу, где раздавали гуманитарную помощь, а также укрытие. Известно о 18 погибших и 5 раненых. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передаёт УНН.

Чрезвычайно страшный российский удар по посёлку Камышеваха в Запорожской области. С самого утра было уже несколько ударов авиабомбами по посёлку — по школе, которая использовалась для гуманитарных нужд: там раздавали людям гуманитарную помощь. После первого удара авиабомбами был повторный удар ещё девятью бомбами, и именно по укрытию, где находились люди. По состоянию на сейчас известно, к сожалению, о восемнадцати погибших. Мои соболезнования родным и близким. Пять человек ранены

По словам Президента, на месте продолжается спасательная операция, продолжается поиск людей. Очень непросто. Военные силы, спасатели, силы специальных служб привлечены.

Россияне не могли не знать, что каждую неделю местные жители, оставшиеся в Камышевахе, получали гуманитарную помощь именно там. И это очередное доказательство того, что Россия не хочет никакой деэскалации, никакой реальной справедливости. После гуманитарной операции в Олешках был момент, когда следующие шаги могли бы показать, что приближение мира возможно. Такими убийствами Россия даёт абсолютно противоположный сигнал — Россия рассчитывает на дальнейшие убийства. Нужен ответ на это, ответ от мира. Сильный и жёсткий. Ответ России. И поддержка для Украины. Нужно защищать жизнь. Спасибо всем, кто помогает!