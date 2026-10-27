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Ночью Россия атаковала Киев, Харьков, Запорожье и Днепропетровскую область: есть погибшие, раненые и масштабные разрушения

Киев • УНН

 • 15757 просмотра

РФ атаковала Киев, Харьков, Запорожье и Днепропетровскую область. В Харькове погибли два человека, в Запорожской области пострадали пятеро.

Ночью Россия атаковала Киев, Харьков, Запорожье и Днепропетровскую область: есть погибшие, раненые и масштабные разрушения

Российские войска вечером 26 октября и в ночь на 27 октября атаковали ряд регионов Украины ракетами, авиабомбами, артиллерией и беспилотниками. В Харькове погибли по меньшей мере 2 человека, в Запорожской области среди пострадавших есть подросток, а в Киеве повреждена транспортная инфраструктура. Об этом сообщают местные власти и Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Детали

В столице во время ночной атаки прозвучала серия мощных взрывов. Российские войска осуществили несколько последовательных пусков баллистических ракет в направлении Киева. В результате удара повреждены Южный мост и инфраструктура метрополитена. По сообщению городской власти, поезда курсируют между станциями "Сырец" – "Выдубичи" и "Осокорки" – "Красный хутор". Пассажиров призывают учитывать ограничения при планировании поездок.

Ранее сообщалось об одном погибшем и нескольких раненых.

В Днепропетровской области в течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили 22 российских беспилотника.

Запорожская область

В результате российских атак пострадали 5 человек, среди которых 17-летний юноша. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Всего в течение суток российские войска нанесли 908 ударов по 59 населенным пунктам области.

В частности, оккупанты осуществили 25 авиационных ударов, 187 артиллерийских обстрелов и 7 атак из реактивных систем залпового огня. Также враг применил 689 беспилотников, преимущественно FPV-дронов.

В местные органы власти поступило 181 сообщение о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Харьков

Вечером 26 октября российские войска несколько раз атаковали Новобаварский район Харькова.

Мэр Игорь Терехов сообщал о повторных ударах, после одного из которых возник сильный пожар.

По последним приведенным данным, в результате обстрелов погибли 2 человека, еще 4 получили ранения.

В районе повреждены многоквартирные и частные жилые дома, а также автомобили.

Информация о последствиях российских атак уточняется.

В Киеве российская ракета попала в Южный мост — движение метро частично остановили, а маршруты автобусов изменили27.10.26, 07:13 • 12869 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
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Южный мост (Киев)
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Запорожье
Киев
Харьков