Ночью Россия атаковала Киев, Харьков, Запорожье и Днепропетровскую область: есть погибшие, раненые и масштабные разрушения
Киев • УНН
РФ атаковала Киев, Харьков, Запорожье и Днепропетровскую область. В Харькове погибли два человека, в Запорожской области пострадали пятеро.
Российские войска вечером 26 октября и в ночь на 27 октября атаковали ряд регионов Украины ракетами, авиабомбами, артиллерией и беспилотниками. В Харькове погибли по меньшей мере 2 человека, в Запорожской области среди пострадавших есть подросток, а в Киеве повреждена транспортная инфраструктура. Об этом сообщают местные власти и Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
Детали
В столице во время ночной атаки прозвучала серия мощных взрывов. Российские войска осуществили несколько последовательных пусков баллистических ракет в направлении Киева. В результате удара повреждены Южный мост и инфраструктура метрополитена. По сообщению городской власти, поезда курсируют между станциями "Сырец" – "Выдубичи" и "Осокорки" – "Красный хутор". Пассажиров призывают учитывать ограничения при планировании поездок.
Ранее сообщалось об одном погибшем и нескольких раненых.
В Днепропетровской области в течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили 22 российских беспилотника.
Запорожская область
В результате российских атак пострадали 5 человек, среди которых 17-летний юноша. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Всего в течение суток российские войска нанесли 908 ударов по 59 населенным пунктам области.
В частности, оккупанты осуществили 25 авиационных ударов, 187 артиллерийских обстрелов и 7 атак из реактивных систем залпового огня. Также враг применил 689 беспилотников, преимущественно FPV-дронов.
В местные органы власти поступило 181 сообщение о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Харьков
Вечером 26 октября российские войска несколько раз атаковали Новобаварский район Харькова.
Мэр Игорь Терехов сообщал о повторных ударах, после одного из которых возник сильный пожар.
По последним приведенным данным, в результате обстрелов погибли 2 человека, еще 4 получили ранения.
В районе повреждены многоквартирные и частные жилые дома, а также автомобили.
Информация о последствиях российских атак уточняется.
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