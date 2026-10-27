В Киеве российская ракета попала в Южный мост — движение метро частично остановили, а маршруты автобусов изменили
Киев • УНН
Из-за повреждения Южного моста метро не ходит между станциями «Осокорки» и «Красный хутор». На маршруты добавили автобусы.
В результате российской ракетной атаки на Киев зафиксировано попадание в Южный мост. Повреждена инфраструктура метрополитена, из-за чего часть движения поездов на зелёной линии временно остановили. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, а изменения в работе общественного транспорта уточнили в КГВА, пишет УНН.
Детали
По словам мэра, из-за повреждения инфраструктуры метро на Южном мосту поезда временно не курсируют между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".
В то же время все станции красной линии метрополитена открыты для пассажиров. Поезда курсируют между станциями "Академгородок" и "Лесная", несмотря на повреждения, которым накануне подверглись участок между станциями "Дарница" и "Черниговская", а также выходы со станции "Лесная".
Как работает общественный транспорт после атаки
Из-за перекрытия Южного моста и ограничения работы метро столичные власти усиливают наземный общественный транспорт.
На временном автобусном маршруте № 1-М будут работать 15 автобусов, чтобы уменьшить нагрузку на красную линию метрополитена.
Также изменяется движение автобусов № 22 и № 91. Из-за перекрытия Южного моста они будут курсировать через Дарницкий мост.
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На маршруте № 22 количество автобусов увеличат до 14. Ещё 5 автобусов будут работать на сокращённом маршруте между улицей Тростянецкой и станцией метро "Лыбидская".
На маршруте № 91 добавят 4 автобуса, поэтому всего пассажиров будут перевозить 7 единиц транспорта.
В КГВА призвали киевлян заранее планировать поездки и следить за официальными сообщениями об изменениях в работе общественного транспорта.
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