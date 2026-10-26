Зеленский сообщил, что россияне нанесли баллистический удар по одному из университетов и жилым кварталам Киева
Киев • УНН
РФ нанесла баллистический удар по университету и жилым кварталам Киева, есть погибшие и раненые. Зеленский призвал усилить ПВО.
российские войска нанесли баллистический удар по территории одного из университетов в Киеве и прилегающим жилым кварталам. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о погибших и раненых, а также подчеркнул, что вблизи мест попаданий нет никаких военных объектов, пишет УНН.
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По словам главы государства, российские ракеты попали фактически по университетскому кампусу, парку «Киото», территории возле станции метро и жилым домам.
На местах ударов продолжаются спасательные работы. Точное количество пострадавших пока неизвестно, а под завалами могут оставаться люди.
Зеленский призвал партнеров ускорить поставки ПВО
Попадания ракет произошли в очень людных местах, и рядом нет ни одного военного объекта. Это удар просто по городу, по инфраструктуре
Президент также предупредил о возможности повторных ударов. По его словам, Россия продолжает атаковать «шахедами» как Киев, так и другие украинские города и общины.
На фоне очередной атаки Зеленский раскритиковал задержки с поставками средств противовоздушной обороны Украине.
Искусственные задержки с поставками ПВО для Украины помогают террору. Важно, чтобы политические договоренности оперативно реализовывались на уровне команд
Он также подчеркнул, что Украине необходимы средства для уничтожения российских пусковых установок баллистических ракет. По его мнению, это позволило бы эффективнее защищать мирное население от обстрелов.
Зеленский призвал международных партнеров усилить поддержку Украины и подчеркнул, что ответственность за продолжение войны и гибель людей несет Россия.
РФ ударила баллистикой по Киеву — есть погибший, пятеро пострадавших и повреждённая больница26.10.26, 22:58 • 1588 просмотров