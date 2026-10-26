Зеленский сообщил, что россияне нанесли баллистический удар по одному из университетов и жилым кварталам Киева

российские войска нанесли баллистический удар по территории одного из университетов в Киеве и прилегающим жилым кварталам. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о погибших и раненых, а также подчеркнул, что вблизи мест попаданий нет никаких военных объектов, пишет УНН.

По словам главы государства, российские ракеты попали фактически по университетскому кампусу, парку «Киото», территории возле станции метро и жилым домам.

На местах ударов продолжаются спасательные работы. Точное количество пострадавших пока неизвестно, а под завалами могут оставаться люди.

Попадания ракет произошли в очень людных местах, и рядом нет ни одного военного объекта. Это удар просто по городу, по инфраструктуре