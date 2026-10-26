РФ ударила баллистикой по Киеву — есть погибший, пятеро пострадавших и повреждённая больница

Вечером 26 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате ударов погиб как минимум один человек, ещё пятеро пострадали. Также зафиксированы повреждения жилых домов и медицинского учреждения. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

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По словам городского головы, в Деснянском районе зафиксировано попадание рядом с одной из станций метро. Кроме того, под обстрел попала бригада скорой помощи, которая направлялась на вызов.

Также в Деснянском районе российский удар пришёлся рядом с жилым домом. По предварительной информации, внутри могут находиться заблокированные люди.

В столице повреждено медицинское учреждение

В Днепровском районе в результате атаки пострадало одно из медицинских учреждений. Взрывная волна выбила окна в реанимационном отделении.

Кроме того, российская ракета попала в здание на территории нежилой застройки. Возле одного из супермаркетов, по предварительным данным, обнаружили погибшего человека.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения. Во время атаки жители столицы слышали взрывы.

Информацию о последствиях обстрела и количестве пострадавших уточняют.

Войска РФ атаковали Киев баллистикой — предварительно, попадание возле станции метро, есть пострадавшие