рф вдарила балістикою по Києву – є загиблий, постраждалі та пошкоджена лікарня

Увечері 26 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок ударів загинула щонайменше одна людина, ще п'ятеро постраждали. Також зафіксували пошкодження житлових будинків та медичного закладу. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.

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За словами міського голови, у Деснянському районі зафіксували влучання поблизу однієї зі станцій метро. Крім того, під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги, яка прямувала на виклик.

Також у Деснянському районі російський удар припав поблизу житлового будинку. За попередньою інформацією, всередині можуть перебувати заблоковані люди.

У столиці пошкоджено медичний заклад

У Дніпровському районі внаслідок атаки постраждала одна з медичних установ. Вибухова хвиля вибила вікна в реанімаційному відділенні.

Крім того, російська ракета влучила в будівлю на території нежитлової забудови. Поблизу одного із супермаркетів, за попередніми даними, виявили загиблу людину.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. Під час атаки мешканці столиці чули вибухи.

Інформацію про наслідки обстрілу та кількість постраждалих уточнюють.

Війська рф атакували Київ балістикою - попередньо, влучання біля станції метро, є постраждалі