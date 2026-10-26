рф вдарила балістикою по Києву – є загиблий, постраждалі та пошкоджена лікарня

$45.200.1550.580.14
ukenru
20:58 • 1242 перегляди
рф вдарила балістикою по Києву – є загиблий, постраждалі та пошкоджена лікарняVideo
18:53 • 9312 перегляди
Рада ЄС виділяє 4,7 млрд євро компенсації державам-членам за підтримку України
Ексклюзив
17:53 • 13820 перегляди
"Українські спортсмени туди не їхатимуть" - Бідний про участь України на ЧС-2030 з важкої атлетики в москві
17:13 • 14014 перегляди
Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні
16:53 • 14043 перегляди
Ворог завдав ударів по Харкову, є загиблі та постраждалі
Ексклюзив
26 жовтня, 14:03 • 20564 перегляди
Європейська Бізнес Асоціація фіксує зростання підготовчої роботи компаній до працевлаштування ветеранів
26 жовтня, 12:54 • 19875 перегляди
росіяни знищили останній "Епіцентр" у Харкові - мерPhoto
Ексклюзив
26 жовтня, 12:15 • 30735 перегляди
Бізнес може оскаржити нові обмеження бронювання: юрист пояснив, як діяти
26 жовтня, 11:48 • 18688 перегляди
Україна майже місяць чекає підпису Гегсета на ракети для Patriot - Зеленський
26 жовтня, 11:27 • 18123 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських виробництв компонентів для ракет
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.6м/с
73%
754мм
Популярнi новини
Від Китаю до Німеччини: ГУР виявило іноземне обладнання на російських виробництвах балістики26 жовтня, 11:54 • 15234 перегляди
Кріса Брауна засудили до восьми місяців умовно за напад на продюсера в Лондоні26 жовтня, 13:49 • 13270 перегляди
Перше "українське класичне" цього сезону - анонс 1/8 фіналу Кубку України 26 жовтня, 14:28 • 19443 перегляди
В Україні готують зміни у захисті тварин - чи стане покарання за жорстокість ефективнішим15:24 • 16470 перегляди
Автогаз стрімко дорожчає, дизель перетнув позначку в 100 грн: що відбувається з цінами на пальне17:06 • 12069 перегляди
Публікації
Автогаз стрімко дорожчає, дизель перетнув позначку в 100 грн: що відбувається з цінами на пальне17:06 • 12100 перегляди
В Україні готують зміни у захисті тварин - чи стане покарання за жорстокість ефективнішим15:24 • 16507 перегляди
Перше "українське класичне" цього сезону - анонс 1/8 фіналу Кубку України 26 жовтня, 14:28 • 19475 перегляди
Бізнес може оскаржити нові обмеження бронювання: юрист пояснив, як діяти
Ексклюзив
26 жовтня, 12:15 • 30734 перегляди
Що таке Spina bifida та чи існують методи запобігання – пояснює лікар
Ексклюзив
25 жовтня, 13:58 • 65238 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Ігор Терехов
Александар Вучич
Роман Шухевич
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Херсонська область
Італія
Реклама
УНН Lite
Ламіна Ямаля втретє визнано найкращим молодим гравцем світу Photo21:10 • 66 перегляди
Кріса Брауна засудили до восьми місяців умовно за напад на продюсера в Лондоні26 жовтня, 13:49 • 13307 перегляди
Нікі Мінаж у костюмі від Gucci підтримала Трампа на передвиборчому мітингуVideo26 жовтня, 08:00 • 33993 перегляди
Jay-Z може стати головною зіркою Супербоулу 2027 року – ЗМІ25 жовтня, 20:18 • 36876 перегляди
У Вестмінстерському абатстві розкрили таємницю скелета, знайденого понад 200 років тому25 жовтня, 19:05 • 36938 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Техніка
Іскандер (ОТРК)
IRIS-T
Дія (сервіс)

рф вдарила балістикою по Києву – є загиблий, постраждалі та пошкоджена лікарня

Київ • УНН

 • 1230 перегляди

росія атакувала Київ балістичними ракетами: загинула людина, п’ятеро постраждали. Пошкоджено будинки, метро та реанімацію лікарні.

рф вдарила балістикою по Києву – є загиблий, постраждалі та пошкоджена лікарня

Увечері 26 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок ударів загинула щонайменше одна людина, ще п'ятеро постраждали. Також зафіксували пошкодження житлових будинків та медичного закладу. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.

Деталі

За словами міського голови, у Деснянському районі зафіксували влучання поблизу однієї зі станцій метро. Крім того, під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги, яка прямувала на виклик.

Також у Деснянському районі російський удар припав поблизу житлового будинку. За попередньою інформацією, всередині можуть перебувати заблоковані люди.

У столиці пошкоджено медичний заклад

У Дніпровському районі внаслідок атаки постраждала одна з медичних установ. Вибухова хвиля вибила вікна в реанімаційному відділенні.

Крім того, російська ракета влучила в будівлю на території нежитлової забудови. Поблизу одного із супермаркетів, за попередніми даними, виявили загиблу людину.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. Під час атаки мешканці столиці чули вибухи.

Інформацію про наслідки обстрілу та кількість постраждалих уточнюють.

Війська рф атакували Київ балістикою - попередньо, влучання біля станції метро, є постраждалі 26.10.26, 22:21 • 1812 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніКиїв
Вибухи
Повітряна тривога
Війна в Україні
Повітряні сили Збройних сил України
Віталій Кличко
Київ