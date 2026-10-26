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Війська рф атакували Київ балістикою - попередньо, влучання біля станції метро, є постраждалі

Київ • УНН

 • 1200 перегляди

Російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У Деснянському районі зафіксували влучання біля метро, постраждали медики.

Війська рф атакували Київ балістикою - попередньо, влучання біля станції метро, є постраждалі

російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У Деснянському районі зафіксували попереднє влучання поблизу станції метро, є постраждалі. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.

У Деснянському районі, попередньо, влучання біля однієї зі станцій метро

- йдеться у повідомленні

Зазначається, що під обстріл потрапила бригада медиків швидкої, які прямували на виклик. Попередньо, є постраждалі.

Нагадаємо

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Ольга Розгон

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