Війська рф атакували Київ балістикою - попередньо, влучання біля станції метро, є постраждалі
Київ • УНН
Російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У Деснянському районі зафіксували влучання біля метро, постраждали медики.
російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У Деснянському районі зафіксували попереднє влучання поблизу станції метро, є постраждалі. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.
У Деснянському районі, попередньо, влучання біля однієї зі станцій метро
Зазначається, що під обстріл потрапила бригада медиків швидкої, які прямували на виклик. Попередньо, є постраждалі.
Нагадаємо
російський безпілотник уразив об’єкт критичної інфраструктури на Буковині. У частині Чернівців через пошкодження енергооб’єкта відключили світло.