російський безпілотник атакував об’єкт критичної інфраструктури на Буковині
Київ • УНН
російський безпілотник уразив об’єкт критичної інфраструктури на Буковині. У частині Чернівців через пошкодження енергооб’єкта відключили світло.
Внаслідок атаки російського дрона в області уражено об’єкт критичної інфраструктури. У деяких районах Чернівців немає електроенергії. Про це повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук, пише УНН.
Внаслідок атаки російського безпілотника є ураження об’єкта критичної інфраструктури в області. У деяких районах Чернівців немає електроенергії
За його словами, наразі уточнюють масштаби пошкоджень.
Також очільник ОВА Руслан Осипенко додав, що унаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено один з об’єктів енергетики області, що призвело до вимушеного відключення електропостачання.
На місці працюють усі екстрені служби. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.
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