російський безпілотник атакував об’єкт критичної інфраструктури на Буковині

Внаслідок атаки російського дрона в області уражено об’єкт критичної інфраструктури. У деяких районах Чернівців немає електроенергії. Про це повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук, пише УНН.

Внаслідок атаки російського безпілотника є ураження об’єкта критичної інфраструктури в області. У деяких районах Чернівців немає електроенергії - йдеться у повідомленні.

За його словами, наразі уточнюють масштаби пошкоджень.

Також очільник ОВА Руслан Осипенко додав, що унаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено один з об’єктів енергетики області, що призвело до вимушеного відключення електропостачання.

На місці працюють усі екстрені служби. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.

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