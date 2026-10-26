российский беспилотник атаковал объект критической инфраструктуры на Буковине

В результате атаки российского дрона в области поражён объект критической инфраструктуры. В некоторых районах Черновцов отсутствует электричество. Об этом сообщил городской голова Черновцов Роман Кличук, пишет УНН.

В результате атаки российского беспилотника поражён объект критической инфраструктуры в области. В некоторых районах Черновцов отсутствует электричество - говорится в сообщении.

По его словам, в настоящее время уточняются масштабы повреждений.

Также глава ОВА Руслан Осипенко добавил, что в результате падения обломков БПЛА повреждён один из объектов энергетики области, что привело к вынужденному отключению электроснабжения.

На месте работают все экстренные службы. Энергетики уже начали восстановительные работы.

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