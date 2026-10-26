российские войска ударили по АЗС в Запорожье, есть двое раненых
Киев • УНН
Вечером 26 октября российские войска атаковали Запорожье и попали по территории АЗС. Ранены 46-летняя женщина и 41-летний мужчина.
Российские войска вечером 26 октября атаковали Запорожье, нанеся удар по территории автозаправочной станции. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин, пишет УНН.
Детали
В результате удара по территории автозаправочной станции ранены два человека — 46-летняя женщина и 41-летний мужчина.
Напомним
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