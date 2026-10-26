российские войска ударили по АЗС в Запорожье, есть двое раненых

$45.200.1550.580.14
ukenru
Эксклюзив
17:53 • 1958 просмотра
"Украинские спортсмены туда не поедут" - Бедный об участии Украины в ЧМ-2030 по тяжёлой атлетике в москве
17:13 • 5646 просмотра
Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации в Украине
16:53 • 8716 просмотра
Враг нанес удары по Харькову, есть погибшие и пострадавшие
Эксклюзив
14:03 • 16499 просмотра
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует рост подготовительной работы компаний к трудоустройству ветеранов
12:54 • 16534 просмотра
россияне уничтожили последний "Эпицентр" в Харькове - мэрPhoto
Эксклюзив
26 октября, 12:15 • 26177 просмотра
Бизнес может обжаловать новые ограничения бронирования: юрист объяснил, как действовать
26 октября, 11:48 • 17138 просмотра
Украина почти месяц ждет подписи Хегсета на ракеты для Patriot - Зеленский
26 октября, 11:27 • 17433 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских производств компонентов для ракет
26 октября, 11:06 • 13696 просмотра
В ОП пока не подтверждают переговоры Зеленского в Брюсселе - в чем причина
26 октября, 07:10 • 19795 просмотра
Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3.2м/с
79%
754мм
Популярные новости
В Грузии нарастает политический кризис: оппозиция вышла на протесты и готовит масштабную акциюPhotoVideo26 октября, 09:30 • 14866 просмотра
Рада вслед за военным положением продлила мобилизацию26 октября, 11:11 • 16597 просмотра
От Китая до Германии: ГУР выявило иностранное оборудование на российских производствах баллистики26 октября, 11:54 • 10414 просмотра
Первое "украинское классическое" в этом сезоне - анонс 1/8 финала Кубка Украины 14:28 • 13516 просмотра
В Украине готовят изменения в защите животных — станет ли наказание за жестокость более эффективным15:24 • 9680 просмотра
публикации
Автогаз стремительно дорожает, дизель пересёк отметку в 100 грн: что происходит с ценами на топливо17:06 • 4614 просмотра
В Украине готовят изменения в защите животных — станет ли наказание за жестокость более эффективным15:24 • 9808 просмотра
Первое "украинское классическое" в этом сезоне - анонс 1/8 финала Кубка Украины 14:28 • 13570 просмотра
Бизнес может обжаловать новые ограничения бронирования: юрист объяснил, как действовать
Эксклюзив
26 октября, 12:15 • 26176 просмотра
Что такое Spina bifida и существуют ли методы профилактики — объясняет врач
Эксклюзив
25 октября, 13:58 • 62845 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Антонио Таяни
Сергей Бызов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Донецкая область
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Криса Брауна приговорили к восьми месяцам условно за нападение на продюсера в Лондоне13:49 • 7700 просмотра
Ники Минаж в костюме от Gucci поддержала Трампа на предвыборном митингеVideo26 октября, 08:00 • 31556 просмотра
Jay-Z может стать главной звездой Супербоула 2027 года — СМИ25 октября, 20:18 • 34580 просмотра
В Вестминстерском аббатстве раскрыли тайну скелета, найденного более 200 лет назад25 октября, 19:05 • 34671 просмотра
Львовщина прощается с выдающимся украинским актёром и режиссёром Фёдором СтригуномPhoto25 октября, 18:17 • 38959 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Дія (сервис)
BM-30 Smerch
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"

российские войска ударили по АЗС в Запорожье, есть двое раненых

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Вечером 26 октября российские войска атаковали Запорожье и попали по территории АЗС. Ранены 46-летняя женщина и 41-летний мужчина.

российские войска ударили по АЗС в Запорожье, есть двое раненых

Российские войска вечером 26 октября атаковали Запорожье, нанеся удар по территории автозаправочной станции. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин, пишет УНН.

Детали

В результате удара по территории автозаправочной станции ранены два человека — 46-летняя женщина и 41-летний мужчина.

Напомним

российские войска нанесли серию ударов по Харькову. В результате атаки по Новобаварскому району есть погибшие и пострадавшие.

Силы обороны поразили узел связи, пункты управления, мастерскую БПЛА и склады МТО противника26.10.26, 17:34 • 2060 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Взрывы
Война в Украине
Запорожье