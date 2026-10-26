российские войска ударили по АЗС в Запорожье, есть двое раненых

Российские войска вечером 26 октября атаковали Запорожье, нанеся удар по территории автозаправочной станции. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин, пишет УНН.

Детали

В результате удара по территории автозаправочной станции ранены два человека — 46-летняя женщина и 41-летний мужчина.

Напомним

российские войска нанесли серию ударов по Харькову. В результате атаки по Новобаварскому району есть погибшие и пострадавшие.

Силы обороны поразили узел связи, пункты управления, мастерскую БПЛА и склады МТО противника