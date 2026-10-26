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російські війська вдарили по АЗС у Запоріжжі, є двоє поранених

Київ • УНН

 • 1080 перегляди

Увечері 26 жовтня російські війська атакували Запоріжжя та влучили по території АЗС. Поранені 46-річна жінка і 41-річний чоловік.

російські війська вдарили по АЗС у Запоріжжі, є двоє поранених

Російські війська увечері 26 жовтня атакували Запоріжжя, завдавши удару по території автозаправної станції. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін, пише УНН.

Деталі

Внаслідок удару по території автозаправної станції поранені двоє людей – 46-річна жінка та 41-річний чоловік.

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