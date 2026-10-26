російські війська вдарили по АЗС у Запоріжжі, є двоє поранених

Російські війська увечері 26 жовтня атакували Запоріжжя, завдавши удару по території автозаправної станції. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін, пише УНН.

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Внаслідок удару по території автозаправної станції поранені двоє людей – 46-річна жінка та 41-річний чоловік.

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російські війська завдали серії ударів по Харкову. Унаслідок атаки по Новобаварському району є загиблі та постраждалі.

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