Войска РФ атаковали Киев баллистикой — предварительно, попадание возле станции метро, есть пострадавшие

Российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В Деснянском районе зафиксировано предварительное попадание возле станции метро, есть пострадавшие. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

В Деснянском районе, предварительно, попадание возле одной из станций метро - говорится в сообщении

Отмечается, что под обстрел попала бригада медиков скорой помощи, которые направлялись на вызов. Предварительно, есть пострадавшие.

Напомним

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