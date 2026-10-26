Войска РФ атаковали Киев баллистикой — предварительно, попадание возле станции метро, есть пострадавшие
Киев • УНН
Российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В Деснянском районе зафиксировали попадание возле метро, пострадали медики.
Российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В Деснянском районе зафиксировано предварительное попадание возле станции метро, есть пострадавшие. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
В Деснянском районе, предварительно, попадание возле одной из станций метро
Отмечается, что под обстрел попала бригада медиков скорой помощи, которые направлялись на вызов. Предварительно, есть пострадавшие.
Напомним
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