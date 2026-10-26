Зеленський повідомив, що росіяни вдарили балістикою по одному з університетів та житлових кварталах Києва

російські війська завдали балістичного удару по території одного з університетів у Києві та прилеглих житлових кварталах. Президент України Володимир Зеленський повідомив про загиблих і поранених, а також наголосив, що поблизу місць влучань немає жодних військових об'єктів, пише УНН.

За словами глави держави, російські ракети влучили фактично по університетському кампусу, парку "Кіото", території поблизу станції метро та житлових будинків.

На місцях ударів тривають рятувальні роботи. Точна кількість постраждалих поки невідома, а під завалами можуть залишатися люди.

Влучання ракет відбулося в дуже людних місцях, і поруч немає жодного військового обʼєкта. Це удар просто по місту, по інфраструктурі