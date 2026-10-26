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Зеленський повідомив, що росіяни вдарили балістикою по одному з університетів та житлових кварталах Києва

Київ • УНН

 • 1636 перегляди

рф завдала балістичного удару по університету й житлових кварталах Києва, є загиблі та поранені. Зеленський закликав посилити ППО.

Зеленський повідомив, що росіяни вдарили балістикою по одному з університетів та житлових кварталах Києва

російські війська завдали балістичного удару по території одного з університетів у Києві та прилеглих житлових кварталах. Президент України Володимир Зеленський повідомив про загиблих і поранених, а також наголосив, що поблизу місць влучань немає жодних військових об'єктів, пише УНН.

Деталі

За словами глави держави, російські ракети влучили фактично по університетському кампусу, парку "Кіото", території поблизу станції метро та житлових будинків.

На місцях ударів тривають рятувальні роботи. Точна кількість постраждалих поки невідома, а під завалами можуть залишатися люди.

Зеленський закликав партнерів прискорити постачання ППО

Влучання ракет відбулося в дуже людних місцях, і поруч немає жодного військового обʼєкта. Це удар просто по місту, по інфраструктурі

– наголосив Зеленський.

Президент також попередив про можливість повторних ударів. За його словами, росія продовжує атакувати "шахедами" як Київ, так і інші українські міста та громади.

На тлі чергової атаки Зеленський розкритикував затримки з постачанням засобів протиповітряної оборони Україні.

Штучні затримки ППО для України допомагають терору. Важливо, щоб політичні домовленості оперативно реалізовувались на рівні команд

– заявив президент.

Він також наголосив, що Україні необхідні засоби для знищення російських пускових установок балістичних ракет. На його думку, це дозволило б ефективніше захищати мирне населення від обстрілів.

Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України та наголосив, що відповідальність за продовження війни й загибель людей несе росія.

рф вдарила балістикою по Києву – є загиблий, постраждалі та пошкоджена лікарня26.10.26, 22:58 • 1646 переглядiв

Степан Гафтко

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