У Києві російська ракета влучила в Південний міст – частково зупинили метро та змінили рух автобусів
Київ • УНН
Через пошкодження Південного мосту метро не ходить між «Осокорками» та «Червоним хутором». На маршрути додали автобуси.
Унаслідок російської ракетної атаки на Київ зафіксовано влучання в Південний міст. Пошкоджена інфраструктура метрополітену, через що частину руху поїздів на зеленій лінії тимчасово зупинили. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, а зміни в роботі громадського транспорту уточнили в КМВА, пише УНН.
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За словами мера, через пошкодження інфраструктури метро на Південному мосту поїзди тимчасово не курсують між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір".
Водночас усі станції червоної лінії метрополітену відкриті для пасажирів. Поїзди рухаються між станціями "Академмістечко" та "Лісова", попри пошкодження, яких напередодні зазнали ділянка між станціями "Дарниця" і "Чернігівська", а також виходи зі станції "Лісова".
Як працює громадський транспорт після атаки
Через перекриття Південного мосту та обмеження роботи метро столична влада посилює наземний громадський транспорт.
На тимчасовому автобусному маршруті № 1-М працюватимуть 15 автобусів, щоб зменшити навантаження на червону лінію метрополітену.
Також змінюється рух автобусів № 22 та № 91. Через перекриття Південного мосту вони курсуватимуть через Дарницький міст.
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На маршруті № 22 кількість автобусів збільшать до 14. Ще 5 автобусів працюватимуть на скороченому маршруті між вулицею Тростянецькою та станцією метро "Либідська".
На маршруті № 91 додадуть 4 автобуси, тож загалом пасажирів перевозитимуть 7 одиниць транспорту.
У КМВА закликали киян заздалегідь планувати поїздки та стежити за офіційними повідомленнями про зміни в роботі громадського транспорту.
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