росія масовано атакує Київ балістичними ракетами – у столиці гримлять потужні вибухи
Київ • УНН
Уночі 27 жовтня рф здійснила численні пуски балістичних ракет по Києву. Даних про руйнування та постраждалих наразі немає.
У ніч проти 27 жовтня російські війська здійснили серію пусків балістичних ракет у напрямку Києва. У столиці пролунали потужні вибухи, а ракетна атака продовжується. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали, пише УНН.
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О 03:25 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Уже за 2 хвилини військові зафіксували першу ракету, яка рухалася в напрямку столиці.
Надалі повідомлення про нові пуски надходили практично безперервно. Зокрема, Повітряні сили попереджали про балістичні ракети курсом на Київ о 03:28, 03:29, 03:31, 03:33, 03:34 та 03:36.
У Києві лунають вибухи, небезпека триває
За повідомленнями моніторингових каналів, російські війська запускали ракети одну за одною, а в столиці пролунала серія потужних вибухів.
Повітряну тривогу оголосили в Києві та низці інших областей через загрозу балістичних ударів.
Станом на час повідомлень інформації про можливі руйнування та постраждалих не надходило.
Ракетна небезпека зберігається. Жителям столиці рекомендують залишатися в укриттях до офіційного відбою повітряної тривоги.
Зеленський повідомив, що росіяни вдарили балістикою по одному з університетів та житлових кварталах Києва26.10.26, 23:17 • 12538 переглядiв