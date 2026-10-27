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Россия массированно атакует Киев баллистическими ракетами — в столице гремят мощные взрывы
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Россия массированно атакует Киев баллистическими ракетами — в столице гремят мощные взрывы

Киев • УНН

 • 4322 просмотра

Ночью 27 октября РФ осуществила многочисленные пуски баллистических ракет по Киеву. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

Россия массированно атакует Киев баллистическими ракетами — в столице гремят мощные взрывы
Фото иллюстративное

В ночь на 27 октября российские войска осуществили серию пусков баллистических ракет в направлении Киева. В столице прогремели мощные взрывы, а ракетная атака продолжается. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы, пишет УНН.

Детали

В 03:25 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического оружия. Уже через 2 минуты военные зафиксировали первую ракету, которая двигалась в направлении столицы.

В дальнейшем сообщения о новых пусках поступали практически непрерывно. В частности, Воздушные силы предупреждали о баллистических ракетах, курсирующих в направлении Киева, в 03:28, 03:29, 03:31, 03:33, 03:34 и 03:36.

В Киеве раздаются взрывы, опасность сохраняется

По сообщениям мониторинговых каналов, российские войска запускали ракеты одну за другой, а в столице прогремела серия мощных взрывов.

Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде других областей из-за угрозы баллистических ударов.

По состоянию на момент публикации сообщений информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.

Ракетная опасность сохраняется. Жителям столицы рекомендуют оставаться в укрытиях до официального отбоя воздушной тревоги.

Зеленский сообщил, что россияне нанесли баллистический удар по одному из университетов и жилым кварталам Киева26.10.26, 23:17 • 12427 просмотров

Степан Гафтко

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