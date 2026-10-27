Вночі росія атакувала Київ, Харків, Запоріжжя та Дніпропетровщину: є загиблі, поранені та руйнування
Київ • УНН
рф атакувала Київ, Харків, Запоріжжя та Дніпропетровщину. У Харкові загинули двоє людей, у Запорізькій області постраждали п’ятеро.
російські війська ввечері 26 жовтня та в ніч проти 27 жовтня атакували низку регіонів України ракетами, авіабомбами, артилерією та безпілотниками. У Харкові загинули щонайменше 2 людини, у Запорізькій області серед постраждалих є підліток, а в Києві пошкоджено транспортну інфраструктуру. Про це повідомляють місцева влада та Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.
Деталі
У столиці під час нічної атаки пролунала серія потужних вибухів. російські війська здійснили кілька послідовних пусків балістичних ракет у напрямку Києва. Внаслідок удару пошкоджено Південний міст та інфраструктуру метрополітену. За повідомленням міської влади, поїзди курсують між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний Хутір". Пасажирів закликають враховувати обмеження під час планування поїздок.
Раніше повідомлялося про одного загиблого та кількох поранених.
На Дніпропетровщині протягом ночі сили протиповітряної оборони знищили 22 російські безпілотники.
Запорізька область
Унаслідок російських атак постраждали 5 людей, серед яких 17-річний хлопець. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Загалом протягом доби російські війська завдали 908 ударів по 59 населених пунктах області.
Зокрема, окупанти здійснили 25 авіаційних ударів, 187 артилерійських обстрілів та 7 атак із реактивних систем залпового вогню. Також ворог застосував 689 безпілотників, переважно FPV-дронів.
До місцевої влади надійшло 181 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.
Харків
Увечері 26 жовтня російські війська кілька разів атакували Новобаварський район Харкова.
Міський голова Ігор Терехов повідомляв про повторні удари, після одного з яких виникла сильна пожежа.
За останніми наведеними даними, внаслідок обстрілів загинули 2 людини, ще 4 отримали поранення.
У районі пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також автомобілі.
Інформація про наслідки російських атак уточнюється.
У Києві російська ракета влучила в Південний міст – частково зупинили метро та змінили рух автобусів27.10.26, 07:13 • 17071 перегляд