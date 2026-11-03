Россия подняла 11 стратегических бомбардировщиков: когда возможен удар по Украине
Киев • УНН
В воздухе зафиксировали 7 Ту-95МС и 4 Ту-160. Мониторинговые каналы допускают несколько волн ракетных пусков, но подтверждения нет.
В ночь на 3 ноября Россия подняла в воздух не менее 11 стратегических бомбардировщиков с разных аэродромов. Мониторинговые каналы предупреждают о вероятной подготовке к массированному ракетному удару по Украине. Об этом, в частности, сообщает Telegram-канал "Николаевский Ванёк", пишет УНН.
Детали
По информации мониторинговых ресурсов, в воздухе зафиксировали не менее 7 самолетов Ту-95МС и 4 бомбардировщика Ту-160. Предполагается, что вылеты могут быть боевыми.
Мониторинговые каналы не исключают нескольких волн запусков крылатых ракет. В то же время информации о произведенных пусках пока нет.
Когда возможны ракетные удары
По предварительным расчетам мониторинговых каналов, самолеты могут выйти в район Энгельса примерно в 03:20–04:00. Если пуски состоятся оттуда, ракеты могут войти в воздушное пространство Украины ориентировочно в 04:00–05:00.
Другой возможный район запусков – Каспийское море. Ожидаемое время пребывания самолетов в этом районе – 05:10–06:00, а вероятного входа ракет в воздушное пространство Украины – 06:20–07:00.
Авторы сообщений подчеркивают, что все временные расчеты являются приблизительными и могут иметь значительную погрешность.
Официального подтверждения боевого характера вылетов пока нет. Украинцев призывают следить за сообщениями Воздушных сил ВСУ и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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