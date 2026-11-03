Россия подняла 11 стратегических бомбардировщиков: когда возможен удар по Украине

В ночь на 3 ноября Россия подняла в воздух не менее 11 стратегических бомбардировщиков с разных аэродромов. Мониторинговые каналы предупреждают о вероятной подготовке к массированному ракетному удару по Украине. Об этом, в частности, сообщает Telegram-канал "Николаевский Ванёк", пишет УНН.

Детали

По информации мониторинговых ресурсов, в воздухе зафиксировали не менее 7 самолетов Ту-95МС и 4 бомбардировщика Ту-160. Предполагается, что вылеты могут быть боевыми.

Мониторинговые каналы не исключают нескольких волн запусков крылатых ракет. В то же время информации о произведенных пусках пока нет.

Когда возможны ракетные удары

По предварительным расчетам мониторинговых каналов, самолеты могут выйти в район Энгельса примерно в 03:20–04:00. Если пуски состоятся оттуда, ракеты могут войти в воздушное пространство Украины ориентировочно в 04:00–05:00.

Другой возможный район запусков – Каспийское море. Ожидаемое время пребывания самолетов в этом районе – 05:10–06:00, а вероятного входа ракет в воздушное пространство Украины – 06:20–07:00.

Авторы сообщений подчеркивают, что все временные расчеты являются приблизительными и могут иметь значительную погрешность.

Официального подтверждения боевого характера вылетов пока нет. Украинцев призывают следить за сообщениями Воздушных сил ВСУ и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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