30 березня росіяни скинули керовану авіабомбу на Куп'янськ, Харківщина. Пошкоджено багато будівель, є постраждала, під завалами можуть бути люди.
Внаслідок російських атак на Донеччині загинули троє людей, ще четверо отримали поранення. Поліція зафіксувала понад 4 тисячі ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.
Окупанти скинули ФАБ-250 з модулем УМПК на житловий квартал Краматорська, загинув 18-річний хлопець, двоє поранених. За добу росіяни здійснили 23 обстріли населених пунктів Донеччини.
Внаслідок російського авіаудару по Костянтинівці загинуло 5 людей, ще 11 поранено. Пошкоджено 52 цивільних об'єкти, включаючи понад 20 житлових будинків.
24 лютого 2025 року окупанти завдали авіаударів по населених пунктах Донецької області. В результаті обстрілів Федорівки, Слов'янська, Краматорська та Костянтинівки загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення.
У Костянтинівці внаслідок трьох авіаударів РФ із використанням ФАБ-250 загинула одна людина, двоє поранені. Пошкоджено 9 приватних будинків, розпочато кримінальне провадження.
Окупанти атакували житловий сектор Куп'янська керованою авіабомбою близько 15:40. Рятувальники деблокують тіло 59-річного чоловіка з-під завалів будинку.
Окупанти завдали 6 авіаударів по житловій забудові Костянтинівки, використавши ФАБ-250. Внаслідок атаки поранено 6 мирних жителів, пошкоджено 38 будинків та інфраструктуру.
Внаслідок обстрілів Харківської області постраждали четверо людей, серед них двоє неповнолітніх. Пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків у Куп'янську, Богодухові та селі Заміст.
Внаслідок скидання двох ФАБ-250 на Краматорськ загинув 46-річний чоловік, 5 осіб поранено. Пошкоджено два будинки та кілька автомобілів, серед постраждалих 16-річна дівчина.
Російські військові завдали три авіаудари по приватному сектору Костянтинівки. Внаслідок атаки поранено трьох місцевих жителів, пошкоджено 38 будинків та інфраструктуру.
За добу рф завдала понад 4000 ударів по 9 населених пунктах Донеччини, пошкоджено 61 цивільний об'єкт. У Покровську зруйновано лікарню та пошкоджено перинатальний центр. В області постраждали троє мирних жителів.
Російські війська атакували центр Краматорська БпЛА, без жертв. За добу в Донецькій області зафіксовано 3784 ворожих удари, 1 загиблий та 18 поранених, пошкоджено 89 цивільних об'єктів.
Біля села Великі Кульбаки Бєлгородської області знайшли російську "розумну" авіабомбу УМПБ-250. За даними Astra, це вже 165-й випадок падіння російських авіабомб на власній території.
Внаслідок російських ударів по Костянтинівці та Краматорську загинула одна людина, троє поранені. Пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків та 2 автомобілі.
Внаслідок російських обстрілів у Костянтинівці поранено двоє людей, пошкоджено 5 приватних будинків та інфраструктуру. За минулу добу на Донеччині від ворожих атак загинула 1 людина, поранено 3.
Внаслідок авіаудару ФАБ-250 по житловому району Запоріжжя загинуло 10 людей. Серед 25 поранених - троє дітей, наймолодшому з яких лише 4 місяці.
За 2024 рік рф випадково скинула 159 авіабомб ФАБ на свою територію та окуповані землі України. В останньому інциденті в Бєлгородській області евакуювали 100 осіб через падіння 250-кг бомби.
У Красноторці внаслідок 6 ворожих ударів загинула 1 людина, 2 поранено. За минулу добу рф завдала 2132 удари по Донецькій області, пошкоджено 36 цивільних об'єктів.
Окупанти скинули дві авіабомби ФАБ-250 на житловий квартал Костянтинівки Донецької області. Внаслідок атаки поранено 6 мирних жителів та пошкоджено 10 багатоквартирних будинків.
У Покровській громаді залишається 17 тис. людей, у Кураховому - близько 700-800. За добу з лінії фронту евакуйовано 214 людей і 10 дітей, при цьому ворог продовжує масовані обстріли регіону.
Внаслідок атак російськими авіабомбами ФАБ-250 пошкоджено 16 цивільних об'єктів у 7 населених пунктах Донецької області. Серед пошкоджень - 9 житлових будинків, амбулаторія та котельня, також поранено одну людину.
Внаслідок російських авіаударів по Харкову постраждали 15 осіб, серед них 4 поліцейських. Пошкоджено численні об'єкти інфраструктури, торгові точки та житлові будинки, у Куп'янському районі є загиблі.
Внаслідок авіаударів по Харкову та Дергачах постраждали п'ять осіб, пошкоджено житловий будинок та цивільне підприємство. Атаки були здійснені ФАБ-250 з УМПК близько 21:15.
Внаслідок російських атак на Донеччині загинула одна людина, 10 поранені, серед них двоє дітей. Пошкоджено 56 цивільних об'єктів у 10 населених пунктах області.
Внаслідок російського обстрілу в Олексієво-Дружківці поранено 4 цивільних, включаючи матір з двома дітьми. За минулу добу окупанти здійснили 3012 обстрілів на Донеччині, пошкоджено 25 цивільних об'єктів.
Внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинуло 2 людини, поранено 13 осіб. Пошкоджено 70 цивільних об'єктів у 8 населених пунктах, включаючи 22 житлових будинки.
Внаслідок двох авіабомб ФАБ-250 у Костянтинівці загинув 38-річний чоловік, ще троє людей поранені. Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі та інфраструктуру міста.
росія завдала ударів по 13 населених пунктах Донецької області. Загинуло 3 цивільних, поранено 7, пошкоджено 64 об'єкти, включаючи 35 житлових будинків. У Лимані пошкоджень зазнала п'ятиповерхівка, також є травмований.
Внаслідок масованого авіаудару по Харкову постраждали 13 людей, у тому числі вагітна жінка. Зафіксовано влучання у двох районах міста, пошкоджено будівлі та автомобілі.