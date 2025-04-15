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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 32872 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 162944 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140309 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143048 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136524 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136513 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196795 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня росіяни скинули керовану авіабомбу на Куп'янськ, Харківщина. Пошкоджено багато будівель, є постраждала, під завалами можуть бути люди.

Війна • 30 березня, 16:17 • 56575 перегляди

Наслідки російських атак на Донеччині: 3 людини загинули, четверо зазнали поранень

Внаслідок російських атак на Донеччині загинули троє людей, ще четверо отримали поранення. Поліція зафіксувала понад 4 тисячі ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Суспільство • 23 березня, 11:16 • 88792 перегляди

Загарбники скинули ФАБ на житловий квартал Краматорську, загинув 18-річний хлопець: деталі по обстрілам Донеччини за добу

Окупанти скинули ФАБ-250 з модулем УМПК на житловий квартал Краматорська, загинув 18-річний хлопець, двоє поранених. За добу росіяни здійснили 23 обстріли населених пунктів Донеччини.

Суспільство • 2 березня, 09:12 • 48218 перегляди

Авіаудар рф по Костянтинівці: кількість постраждалих зросла до 11

Внаслідок російського авіаудару по Костянтинівці загинуло 5 людей, ще 11 поранено. Пошкоджено 52 цивільних об'єкти, включаючи понад 20 житлових будинків.

Війна • 26 лютого, 15:17 • 30490 перегляди

Обстріли Донеччини: одна людина загинула, п'ятеро поранених

24 лютого 2025 року окупанти завдали авіаударів по населених пунктах Донецької області. В результаті обстрілів Федорівки, Слов'янська, Краматорська та Костянтинівки загинула одна людина, п'ятеро отримали поранення.

Суспільство • 25 лютого, 00:22 • 37221 перегляди

Атака ворогом міст Донеччини: розпочато розслідування щодо загибелі і поранення жителів Костянтинівки внаслідок ударів ФАБ-250

У Костянтинівці внаслідок трьох авіаударів РФ із використанням ФАБ-250 загинула одна людина, двоє поранені. Пошкоджено 9 приватних будинків, розпочато кримінальне провадження.

Війна • 21 лютого, 13:34 • 34669 перегляди

Авіаудар росіян по Купʼянську: щонайменше одна людина загинула

Окупанти атакували житловий сектор Куп'янська керованою авіабомбою близько 15:40. Рятувальники деблокують тіло 59-річного чоловіка з-під завалів будинку.

Війна • 19 лютого, 16:10 • 34016 перегляди

росіяни скинули шість 250-кілограмових бомб на Костянтинівку за кілька хвилин: 6 поранених

Окупанти завдали 6 авіаударів по житловій забудові Костянтинівки, використавши ФАБ-250. Внаслідок атаки поранено 6 мирних жителів, пошкоджено 38 будинків та інфраструктуру.

Війна • 19 лютого, 11:00 • 120484 перегляди

Чотири людини постраждали через нічні атаки рф на Харківщині: серед них двоє підлітків

Внаслідок обстрілів Харківської області постраждали четверо людей, серед них двоє неповнолітніх. Пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків у Куп'янську, Богодухові та селі Заміст.

Війна • 14 лютого, 08:24 • 29269 перегляди

Армія рф завдала авіаудар по Краматорську: є загиблий та поранені

Внаслідок скидання двох ФАБ-250 на Краматорськ загинув 46-річний чоловік, 5 осіб поранено. Пошкоджено два будинки та кілька автомобілів, серед постраждалих 16-річна дівчина.

Війна • 13 лютого, 14:39 • 32657 перегляди

Військові рф скинули три авіабомби на приватний сектор Костянтинівки: троє поранених

Російські військові завдали три авіаудари по приватному сектору Костянтинівки. Внаслідок атаки поранено трьох місцевих жителів, пошкоджено 38 будинків та інфраструктуру.

Війна • 11 лютого, 11:53 • 24931 перегляди

Донеччина: понад 4000 ворожих ударів, війська рф зруйнували лікарню і пошкодили перинатальний центр у Покровську

За добу рф завдала понад 4000 ударів по 9 населених пунктах Донеччини, пошкоджено 61 цивільний об'єкт. У Покровську зруйновано лікарню та пошкоджено перинатальний центр. В області постраждали троє мирних жителів.

Війна • 1 лютого, 09:33 • 30003 перегляди

Російський дрон вранці атакував центр Краматорська: що відомо

Російські війська атакували центр Краматорська БпЛА, без жертв. За добу в Донецькій області зафіксовано 3784 ворожих удари, 1 загиблий та 18 поранених, пошкоджено 89 цивільних об'єктів.

Війна • 31 січня, 11:51 • 31938 перегляди

російський літак скинув "розумну" бомбу на Бєлгородську область - ЗМІ

Біля села Великі Кульбаки Бєлгородської області знайшли російську "розумну" авіабомбу УМПБ-250. За даними Astra, це вже 165-й випадок падіння російських авіабомб на власній території.

Війна • 26 січня, 07:25 • 43754 перегляди

Армія рф завдала удари по Костянтинівці та Краматорську: є загиблий та поранені

Внаслідок російських ударів по Костянтинівці та Краматорську загинула одна людина, троє поранені. Пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків та 2 автомобілі.

Війна • 23 січня, 10:39 • 27301 перегляди

Війська рф з ранку обстрілюють Костянтинівку: відомо про двох поранених

Внаслідок російських обстрілів у Костянтинівці поранено двоє людей, пошкоджено 5 приватних будинків та інфраструктуру. За минулу добу на Донеччині від ворожих атак загинула 1 людина, поранено 3.

Війна • 22 січня, 10:38 • 27608 перегляди

Кількість постраждалих від авіаудару по Запоріжжю зросла до 25 осіб

Внаслідок авіаудару ФАБ-250 по житловому району Запоріжжя загинуло 10 людей. Серед 25 поранених - троє дітей, наймолодшому з яких лише 4 місяці.

Війна • 7 грудня, 08:46 • 23447 перегляди

рф впустила майже 160 авіабомб на свою та окуповану територію України - ЗМІ

За 2024 рік рф випадково скинула 159 авіабомб ФАБ на свою територію та окуповані землі України. В останньому інциденті в Бєлгородській області евакуювали 100 осіб через падіння 250-кг бомби.

Війна • 1 грудня, 10:47 • 23172 перегляди

росіяни вранці атакували передмістя Краматорська: загинула людина, 2 поранено

У Красноторці внаслідок 6 ворожих ударів загинула 1 людина, 2 поранено. За минулу добу рф завдала 2132 удари по Донецькій області, пошкоджено 36 цивільних об'єктів.

Війна • 22 листопада, 10:19 • 22173 перегляди

Шестеро поранених та розтрощені квартири: росіяни скинули авіабомби на Костянтинівку

Окупанти скинули дві авіабомби ФАБ-250 на житловий квартал Костянтинівки Донецької області. Внаслідок атаки поранено 6 мирних жителів та пошкоджено 10 багатоквартирних будинків.

Війна • 21 листопада, 07:48 • 18593 перегляди

Евакуація у Покровську та Кураховому: скільки дітей залишаються у громадах

У Покровській громаді залишається 17 тис. людей, у Кураховому - близько 700-800. За добу з лінії фронту евакуйовано 214 людей і 10 дітей, при цьому ворог продовжує масовані обстріли регіону.

Суспільство • 13 листопада, 14:17 • 19590 перегляди

Внаслідок російських атак бомбами "ФАБ-250" на Донеччині пошкоджена інфраструктура та приватні будівлі

Внаслідок атак російськими авіабомбами ФАБ-250 пошкоджено 16 цивільних об'єктів у 7 населених пунктах Донецької області. Серед пошкоджень - 9 житлових будинків, амбулаторія та котельня, також поранено одну людину.

Суспільство • 7 листопада, 09:59 • 48484 перегляди

4 поліцейських і 11 цивільних постраждали від авіаудару рф по Харкову: показали наслідки

Внаслідок російських авіаударів по Харкову постраждали 15 осіб, серед них 4 поліцейських. Пошкоджено численні об'єкти інфраструктури, торгові точки та житлові будинки, у Куп'янському районі є загиблі.

Війна • 4 листопада, 07:21 • 22112 перегляди

Авіаудари рф по Харкову та Дергачах: п'ять постраждалих за вечір, пошкоджено підприємство

Внаслідок авіаударів по Харкову та Дергачах постраждали п'ять осіб, пошкоджено житловий будинок та цивільне підприємство. Атаки були здійснені ФАБ-250 з УМПК близько 21:15.

Війна • 1 листопада, 07:26 • 17271 перегляди

Масштабні атаки рф на Донеччині: 10 населених пунктів під ударом

Внаслідок російських атак на Донеччині загинула одна людина, 10 поранені, серед них двоє дітей. Пошкоджено 56 цивільних об'єктів у 10 населених пунктах області.

Війна • 30 жовтня, 08:52 • 18210 перегляди

Армія рф завдала удар по селищу на Донеччині: серед постраждалих мати з дітьми

Внаслідок російського обстрілу в Олексієво-Дружківці поранено 4 цивільних, включаючи матір з двома дітьми. За минулу добу окупанти здійснили 3012 обстрілів на Донеччині, пошкоджено 25 цивільних об'єктів.

Війна • 29 жовтня, 12:24 • 14219 перегляди

Двоє загиблих та 13 поранених - наслідки обстрілів рф Донеччини

Внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинуло 2 людини, поранено 13 осіб. Пошкоджено 70 цивільних об'єктів у 8 населених пунктах, включаючи 22 житлових будинки.

Війна • 27 жовтня, 09:20 • 20832 перегляди

1 загиблий і 3 поранених внаслідок авіабомбових ударів росіян по Костянтинівці

Внаслідок двох авіабомб ФАБ-250 у Костянтинівці загинув 38-річний чоловік, ще троє людей поранені. Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі та інфраструктуру міста.

Війна • 26 жовтня, 17:41 • 27565 перегляди

Ворог влучив у п’ятиповерхівку у Лимані на Донеччині, за добу через удари рф в області троє загиблих

росія завдала ударів по 13 населених пунктах Донецької області. Загинуло 3 цивільних, поранено 7, пошкоджено 64 об'єкти, включаючи 35 житлових будинків. У Лимані пошкоджень зазнала п'ятиповерхівка, також є травмований.

Війна • 23 жовтня, 09:22 • 39115 перегляди

Серед постраждалих у Харкові є вагітна: показали наслідки масованого удару рф

Внаслідок масованого авіаудару по Харкову постраждали 13 людей, у тому числі вагітна жінка. Зафіксовано влучання у двох районах міста, пошкоджено будівлі та автомобілі.

Війна • 21 жовтня, 06:42 • 15758 перегляди