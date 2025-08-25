У Костянтинівці через ворожу авіаційну атаку поранено чотирьох цивільних - розпочато розслідування
Київ • УНН
25 серпня Костянтинівка зазнала авіаудару п'ятьма ФАБ-250, поранено чотирьох цивільних. Пошкоджено 21 багатоквартирний будинок та лінії електропередач.
25 серпня 2025 року у період часу з 11:20 по 12:00 зс рф здійснили чергову авіаційну атаку на Костянтинівку. Проти мирного населення ворог застосував п’ять "ФАБ-250" із модулем УМПК. Під ударами ворожої армії опинилась житлова забудова. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, пише УНН.
Четверо містян, які знаходились під час обстрілу на вулиці, зазнали тілесних ушкоджень. У чоловіка 26 років та трьох жінок віком 51, 74 й 85 років діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, перелом, рвані рани та забій
Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу. Стан двох із них лікарі оцінюють як важкий.
В зоні ураження пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, лінії електропередач.
За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
