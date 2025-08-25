У Костянтинівці через ворожу авіаційну атаку поранено чотирьох цивільних - розпочато розслідування

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Ексклюзив
11:41 • 3136 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
08:15 • 38452 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 65134 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 68846 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 37129 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 47064 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 56445 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 46806 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 40319 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 79029 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
6.4м/с
32%
749мм
Популярнi новини
Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 870 солдатів та 48 артсистем за добу25 серпня, 04:31 • 28917 перегляди
"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві25 серпня, 06:04 • 30454 перегляди
5 проваджень відкрили після підпалу та нападу з ножем на Дніпропетровщині, де застрелили нападника25 серпня, 06:05 • 12380 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto25 серпня, 06:33 • 34423 перегляди
Норвегія виділить $8,45 млрд на підтримку України та посилить оборонні спроможності10:57 • 5772 перегляди
Публікації
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 65165 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 68878 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 79042 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 111815 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 77467 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Йонас Гахр Сторе
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Велика Британія
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 26498 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 64157 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 48088 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 47615 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 49553 перегляди
Актуальне
Долар США
Безпілотний літальний апарат
Гривня
Chevrolet Aveo
Євро

У Костянтинівці через ворожу авіаційну атаку поранено чотирьох цивільних - розпочато розслідування

Київ • УНН

 • 44 перегляди

25 серпня Костянтинівка зазнала авіаудару п'ятьма ФАБ-250, поранено чотирьох цивільних. Пошкоджено 21 багатоквартирний будинок та лінії електропередач.

У Костянтинівці через ворожу авіаційну атаку поранено чотирьох цивільних - розпочато розслідування

25 серпня 2025 року у період часу з 11:20 по 12:00 зс рф здійснили чергову авіаційну атаку на Костянтинівку. Проти мирного населення ворог застосував п’ять "ФАБ-250" із модулем УМПК. Під ударами ворожої армії опинилась житлова забудова. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, пише УНН.

Четверо містян, які знаходились під час обстрілу на вулиці, зазнали тілесних ушкоджень. У чоловіка 26 років та трьох жінок віком 51, 74 й 85 років діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, перелом, рвані рани та забій

- йдеться у повідомленні.

 

Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу. Стан двох із них лікарі оцінюють як важкий.

В зоні ураження пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, лінії електропередач.

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Постачала фальсифіковане масло військовим: на Одещині викрито директорку підприємства25.08.25, 15:12 • 1498 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в Україні
Боєприпаси
Електроенергія
Донецька область
ФАБ-250
Україна
Костянтинівка