Боєприпаси

Ексклюзив
17:12 • 12370 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
16:15 • 19021 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
14:13 • 19367 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
12:42 • 68766 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 116876 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 105653 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 49499 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 146272 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 61230 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 55388 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 131602 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 82875 перегляди
Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД26 серпня, 10:30 • 53615 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський26 серпня, 11:34 • 58063 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 32329 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
17:12 • 12312 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto14:05 • 16476 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
12:42 • 68672 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 105594 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 133374 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto17:52 • 102 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 33538 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 84246 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 121116 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 53274 перегляди
Нідерланди профінансують щонайменше один повний комплект американської ППО

Нідерланди виділяють 500 млн євро на фінансування щонайменше одного повного комплекту американських систем ППО та боєприпасів для України. Це частина пакета підтримки в рамках списку пріоритетних потреб України (PURL).

Політика • 15:21 • 2566 перегляди
На Київщині чоловік знайшов рушницю під час демонтажу старого будинку

Мешканець Білоцерківщини виявив мисливську рушницю під час розбирання старого будинку та звернувся до поліції. Знахідку задекларовано згідно з процедурою.

Суспільство • 14:01 • 3170 перегляди
Ердоган запускає новий оборонний комплекс у Туреччині та відвідає його будівництво

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає церемонію відкриття будівництва нового оборонного комплексу компанії Aselsan поблизу Анкари. Проєкт "Сталевий купол" зміцнить протиракетну оборону країни та створить тисячі робочих місць.

Новини Світу • 13:52 • 2128 перегляди
Покровський та Лиманський напрямки: понад половина боїв на фронті

Від початку доби зафіксовано 71 бойове зіткнення. Понад половина з них припала на Покровський та Лиманський напрямки.

Війна в Україні • 13:50 • 1938 перегляди
До 13 років позбавлення волі засуджено вінничанина, який зґвалтував свою неповнолітню доньку

Вінничанина засуджено до 13 років позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої доньки. Чоловік систематично застосовував до неї психологічне та фізичне насильство.

Кримінал та НП • 12:54 • 3072 перегляди
"Невидимий фронт": нерозірвані боєприпаси перетворюють Україну на одну з найбільш замінованих країн світуPhoto

Чверть території України забруднена мінами та вибухонебезпечними залишками війни, що призвело до загибелі 359 людей, серед яких 18 дітей. Очищення українських земель від мін стане найбільшим і найскладнішим гуманітарним розмінуванням у світі.

Суспільство • 26 серпня, 09:26 • 2766 перегляди
70 обшуків і 12 підозр: у Києві викрили масштабну мережу підпільних казиноPhotoVideo

У Києві викрито 10 нелегальних гральних комплексів, які приносили організаторам пів мільйона гривень щоденно. 12 фігурантам оголошено підозри, вилучено техніку, зброю та документацію.

Київ • 26 серпня, 08:30 • 2420 перегляди
Не просто ховати: член асоціації власників зброї висловився про навчання поводження дітей зі "стволами"

Якщо дитина навчена користуватися зброєю, розуміє чим це небезпечно, то вірогідність нещасного випадку набагато менша. Проте, це не виключає повністю нещасні випадки.

Суспільство • 26 серпня, 08:10 • 2418 перегляди
Намагався продати зброї на 1,7 мільйона гривень: на Донеччині судитимуть військового

На Донеччині військовослужбовець намагався продати зброю на понад 1,7 млн грн. Він обміняв 26 гранат та 9 гранатометів на дрон, який потім перепродав за 40 тис. грн.

Кримінал та НП • 26 серпня, 00:08 • 3166 перегляди
Шмигаль і Келлог обговорили угоду між США та Україною щодо виробництва дронів

Міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом підготовку до підписання угоди про виробництво та постачання безпілотників. Сторони також обговорили оборонні пріоритети України та безпекові гарантії.

Політика • 25 серпня, 23:00 • 2460 перегляди
Україна отримала більше мільйона артснарядів за чеською ініціативою

Україна отримала понад мільйон артилерійських снарядів великого калібру в межах чеської ініціативи. Загальна кількість переданих боєприпасів до кінця року сягне 1,8 млн снарядів.

Війна в Україні • 25 серпня, 22:02 • 2888 перегляди
Заволодіння 1,3 млрд грн Міноборони на закупівлі снарядів: прокурори передали справу до суду

Справу про заволодіння 1,3 млрд грн Міноборони на закупівлі снарядів скеровано до Вищого антикорупційного суду.

Суспільство • 25 серпня, 13:24 • 4182 перегляди
У Костянтинівці через ворожу авіаційну атаку поранено чотирьох цивільних - розпочато розслідування

25 серпня Костянтинівка зазнала авіаудару п'ятьма ФАБ-250, поранено чотирьох цивільних. Пошкоджено 21 багатоквартирний будинок та лінії електропередач.

Війна в Україні • 25 серпня, 12:40 • 2960 перегляди
На Волині чоловіка у розшуку за СЗЧ затримали за вибух і арсенал зброї вдомаPhoto

У Ковелі чоловік кинув невідомий предмет, що спричинив вибух та пошкодив авто. У нього виявили арсенал зброї, включаючи тротилову шашку.

Суспільство • 25 серпня, 09:06 • 3632 перегляди
З'явилися перші офіційні зображення української ракети "Довгий Нептун" з далекобійністю 1000 кмPhoto

Далекобійна версія української крилатої ракети "Довгий Нептун", що розроблялася з 2023 року, вперше публічно продемонстрована. Вона може уражати ворога на відстані до 1000 км, має збільшений діаметр фюзеляжу та довжину понад 6 метрів.

Технології • 25 серпня, 08:26 • 3318 перегляди
Україна і Литва узгодили спільне виробництво оборонної продукції - МіноборониPhotoVideo

Україна та Литва підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва оборонної продукції. Це передбачає запуск спільних підприємств, зокрема зі створення далекобійних безпілотників.

Політика • 25 серпня, 07:10 • 3466 перегляди