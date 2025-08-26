Боєприпаси

Шмигаль і Келлог обговорили угоду між США та Україною щодо виробництва дронів

Міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом підготовку до підписання угоди про виробництво та постачання безпілотників. Сторони також обговорили оборонні пріоритети України та безпекові гарантії.