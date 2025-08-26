Боєприпаси

Нідерланди виділяють 500 млн євро на фінансування щонайменше одного повного комплекту американських систем ППО та боєприпасів для України. Це частина пакета підтримки в рамках списку пріоритетних потреб України (PURL).
Мешканець Білоцерківщини виявив мисливську рушницю під час розбирання старого будинку та звернувся до поліції. Знахідку задекларовано згідно з процедурою.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає церемонію відкриття будівництва нового оборонного комплексу компанії Aselsan поблизу Анкари. Проєкт "Сталевий купол" зміцнить протиракетну оборону країни та створить тисячі робочих місць.
Від початку доби зафіксовано 71 бойове зіткнення. Понад половина з них припала на Покровський та Лиманський напрямки.
Вінничанина засуджено до 13 років позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої доньки. Чоловік систематично застосовував до неї психологічне та фізичне насильство.
Чверть території України забруднена мінами та вибухонебезпечними залишками війни, що призвело до загибелі 359 людей, серед яких 18 дітей. Очищення українських земель від мін стане найбільшим і найскладнішим гуманітарним розмінуванням у світі.
У Києві викрито 10 нелегальних гральних комплексів, які приносили організаторам пів мільйона гривень щоденно. 12 фігурантам оголошено підозри, вилучено техніку, зброю та документацію.
Якщо дитина навчена користуватися зброєю, розуміє чим це небезпечно, то вірогідність нещасного випадку набагато менша. Проте, це не виключає повністю нещасні випадки.
На Донеччині військовослужбовець намагався продати зброю на понад 1,7 млн грн. Він обміняв 26 гранат та 9 гранатометів на дрон, який потім перепродав за 40 тис. грн.
Міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом підготовку до підписання угоди про виробництво та постачання безпілотників. Сторони також обговорили оборонні пріоритети України та безпекові гарантії.
Україна отримала понад мільйон артилерійських снарядів великого калібру в межах чеської ініціативи. Загальна кількість переданих боєприпасів до кінця року сягне 1,8 млн снарядів.
Справу про заволодіння 1,3 млрд грн Міноборони на закупівлі снарядів скеровано до Вищого антикорупційного суду.
25 серпня Костянтинівка зазнала авіаудару п'ятьма ФАБ-250, поранено чотирьох цивільних. Пошкоджено 21 багатоквартирний будинок та лінії електропередач.
У Ковелі чоловік кинув невідомий предмет, що спричинив вибух та пошкодив авто. У нього виявили арсенал зброї, включаючи тротилову шашку.
Далекобійна версія української крилатої ракети "Довгий Нептун", що розроблялася з 2023 року, вперше публічно продемонстрована. Вона може уражати ворога на відстані до 1000 км, має збільшений діаметр фюзеляжу та довжину понад 6 метрів.
Україна та Литва підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва оборонної продукції. Це передбачає запуск спільних підприємств, зокрема зі створення далекобійних безпілотників.