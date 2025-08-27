$41.400.03
Ексклюзив
11:12 • 454 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
07:59 • 12300 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 30277 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 28079 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 97113 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 67546 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 141959 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 150307 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 150443 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 58892 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
Чоловік на Харківщині намагався продати автомат і гранати за 25 тисяч гривень

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Правоохоронці затримали чоловіка, який продав автомат Калашникова, корпуси гранат Ф-1 та М-67, а також два запали до них за 25 тисяч гривень. Зловмиснику загрожує до семи років ув'язнення.

Чоловік на Харківщині намагався продати автомат і гранати за 25 тисяч гривень

У Харківській області правоохоронці вилучили в чоловіка автомат, корпуси гранат, а також два запали до них. Зброю та боєприпаси правопорушник продавав за 25 тисяч гривень, пише УНН з посиланням на поліцію Харківської області.

Деталі

Інформація про незаконний продаж зброї та боєприпасів місцевим жителем була отримана та відпрацьована оперативниками Чугуївського районного управління поліції. Правоохоронці затримали чоловіка відразу після зустрічі з "клієнтом" 

- повідомили в поліції.

Співробітники карного розшуку та слідчі Чугуївського РУП спільно з співробітниками СБУ та під процесуальним керівництвом Чугуївської окружної прокуратури задокументували факт збуту 39-річним чоловіком зброї та боєприпасів.

Під час проведених заходів правоохоронці вилучили автомат Калашникова, корпуси гранат Ф-1 та М-67, а також два запали до них. За збут цього арсеналу правопорушник отримав 25 тисяч гривень. Речові докази було вилучено та направлено на експертне дослідження.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України

- повідомили правоохоронці.

Санкція статті передбачає перебування за ґратами строком від трьох до семи років.

Доповнення

Мешканець Білоцерківщини виявив мисливську рушницю під час розбирання старого будинку та звернувся до поліції. Знахідку задекларовано згідно з процедурою.

Поліція Вінниці встановила чоловіка, який оголошував хвилину мовчання з іграшковим пістолетом. Місцевий мешканець доставлений до підрозділу.

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
Детонатор
Боєприпаси
Пістолет
Ручна граната
Національна поліція України
Вінницька область
Київська область
АК-74
Харківська область
Служба безпеки України
Біла Церква
Вінниця