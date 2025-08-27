Чоловік на Харківщині намагався продати автомат і гранати за 25 тисяч гривень

У Харківській області правоохоронці вилучили в чоловіка автомат, корпуси гранат, а також два запали до них. Зброю та боєприпаси правопорушник продавав за 25 тисяч гривень, пише УНН з посиланням на поліцію Харківської області.

Деталі

Інформація про незаконний продаж зброї та боєприпасів місцевим жителем була отримана та відпрацьована оперативниками Чугуївського районного управління поліції. Правоохоронці затримали чоловіка відразу після зустрічі з "клієнтом" - повідомили в поліції.

Співробітники карного розшуку та слідчі Чугуївського РУП спільно з співробітниками СБУ та під процесуальним керівництвом Чугуївської окружної прокуратури задокументували факт збуту 39-річним чоловіком зброї та боєприпасів.

Під час проведених заходів правоохоронці вилучили автомат Калашникова, корпуси гранат Ф-1 та М-67, а також два запали до них. За збут цього арсеналу правопорушник отримав 25 тисяч гривень. Речові докази було вилучено та направлено на експертне дослідження.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України - повідомили правоохоронці.

Санкція статті передбачає перебування за ґратами строком від трьох до семи років.

Доповнення

Мешканець Білоцерківщини виявив мисливську рушницю під час розбирання старого будинку та звернувся до поліції. Знахідку задекларовано згідно з процедурою.

Поліція Вінниці встановила чоловіка, який оголошував хвилину мовчання з іграшковим пістолетом. Місцевий мешканець доставлений до підрозділу.