На Київщині чоловік знайшов рушницю під час демонтажу старого будинку 26 серпня 2025

У Київській області чоловік під час демонтажу старого будинку знайшов в середині мисливську рушницю. Він звернувся до правоохоронців, які задекларували знахідку, пише УНН з посиланням на поліції Київщини.

Днями до поліції на спецлінію "102" звернувся мешканець Білоцерківщини та повідомив, що під час демонтажу старого будинку виявив у ньому мисливську гладкоствольну рушницю. Чоловік виявив бажання її задекларувати