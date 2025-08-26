$41.430.15
Ексклюзив
12:42 • 14440 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
10:16 • 41885 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
11:34 • 23644 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
11:32 • 40834 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23 • 23553 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 103818 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 53357 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 52833 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 176400 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 95191 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
На Київщині чоловік знайшов рушницю під час демонтажу старого будинку 26 серпня 2025

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Мешканець Білоцерківщини виявив мисливську рушницю під час розбирання старого будинку та звернувся до поліції. Знахідку задекларовано згідно з процедурою.

На Київщині чоловік знайшов рушницю під час демонтажу старого будинку

У Київській області чоловік під час демонтажу старого будинку знайшов в середині мисливську рушницю. Він звернувся до правоохоронців, які задекларували знахідку, пише УНН з посиланням на поліції Київщини.

Днями до поліції на спецлінію "102" звернувся мешканець Білоцерківщини та повідомив, що під час демонтажу старого будинку виявив у ньому мисливську гладкоствольну рушницю. Чоловік виявив бажання її задекларувати

- говориться в повідомленні поліції Київщини.

Офіцери поліції Таращанської громади супроводили чоловіка до дозвільної служби в місті Біла Церква. Надалі чоловік задекларував знахідку відповідно до процедури декларування зброї.

Доповнення

У Київській області поліція розслідує обставини нещасного випадку, внаслідок якого загинула дитина після пострілу з рушниці сусідського хлопчика, відкрито кримінальне провадження, затримано батька хлопчика.

У селі Михайлівка-Рубежівка чоловік кинув бойову гранату в правоохоронців, які прибули на виклик про домашнє насильство. Внаслідок вибуху п'ятеро поліцейських отримали поранення, а зловмисник загинув на місці.

Павло Зінченко

