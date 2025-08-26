На Київщині чоловік знайшов рушницю під час демонтажу старого будинку 26 серпня 2025
Київ • УНН
Мешканець Білоцерківщини виявив мисливську рушницю під час розбирання старого будинку та звернувся до поліції. Знахідку задекларовано згідно з процедурою.
У Київській області чоловік під час демонтажу старого будинку знайшов в середині мисливську рушницю. Він звернувся до правоохоронців, які задекларували знахідку, пише УНН з посиланням на поліції Київщини.
Днями до поліції на спецлінію "102" звернувся мешканець Білоцерківщини та повідомив, що під час демонтажу старого будинку виявив у ньому мисливську гладкоствольну рушницю. Чоловік виявив бажання її задекларувати
Офіцери поліції Таращанської громади супроводили чоловіка до дозвільної служби в місті Біла Церква. Надалі чоловік задекларував знахідку відповідно до процедури декларування зброї.
Доповнення
У Київській області поліція розслідує обставини нещасного випадку, внаслідок якого загинула дитина після пострілу з рушниці сусідського хлопчика, відкрито кримінальне провадження, затримано батька хлопчика.
У селі Михайлівка-Рубежівка чоловік кинув бойову гранату в правоохоронців, які прибули на виклик про домашнє насильство. Внаслідок вибуху п'ятеро поліцейських отримали поранення, а зловмисник загинув на місці.