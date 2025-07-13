На Київщині чоловік підірвав гранату під час виклику поліції: п’ятеро правоохоронців поранені, нападник загинув

У селі Михайлівка-Рубежівка Київської області під час виїзду на виклик щодо домашнього насильства 41-річний чоловік кинув бойову гранату в бік правоохоронців. Унаслідок вибуху постраждали п’ятеро поліцейських, сам зловмисник загинув. У його будинку виявили арсенал зброї. Слідство триває. Про це повідомила поліція Київщини, пише УНН.

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Як вказано 12 липня о 22:33 до поліції звернулась 18-річна дівчина та повідомила, що в селі Михайлівка-Рубежівка батько погрожує їй та родині застосуванням гранати та вогнепальної зброї.

Коли правоохоронці зайшли до будинку, чоловік привів у дію бойову гранату й кинув її у бік поліцейських. Після вибуху працівники поліції здійснили постріли в бік нападника - він загинув на місці події.

Внаслідок вибуху гранати п’ятеро працівників поліції отримали осколкові поранення. Потерпілих доставлено до лікарні для надання необхідної допомоги - повідомляють у поліції.

Під час обшуку, зазначають правоохоронці, у домоволодінні виявлено та вилучено чотири пістолети, піротехнічну гранату, мисливську рушницю та ніж. Слідчі відкрили кримінальне провадження. На місці події продовжують працювати співробітники ДБР.

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