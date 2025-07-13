На Киевщине мужчина взорвал гранату во время вызова полиции: пятеро правоохранителей ранены, нападавший погиб

В селе Михайловка-Рубежовка Киевской области во время выезда на вызов по домашнему насилию 41-летний мужчина бросил боевую гранату в сторону правоохранителей. В результате взрыва пострадали пятеро полицейских, сам злоумышленник погиб. В его доме обнаружили арсенал оружия. Следствие продолжается. Об этом сообщила полиция Киевщины, пишет УНН.

Детали

Как указано, 12 июля в 22:33 в полицию обратилась 18-летняя девушка и сообщила, что в селе Михайловка-Рубежовка отец угрожает ей и семье применением гранаты и огнестрельного оружия.

Когда правоохранители зашли в дом, мужчина привел в действие боевую гранату и бросил ее в сторону полицейских. После взрыва сотрудники полиции произвели выстрелы в сторону нападавшего - он погиб на месте происшествия.

В результате взрыва гранаты пятеро сотрудников полиции получили осколочные ранения. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания необходимой помощи - сообщают в полиции.

Во время обыска, отмечают правоохранители, в домовладении обнаружено и изъято четыре пистолета, пиротехническая граната, охотничье ружье и нож. Следователи открыли уголовное производство. На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГБР.

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