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В Виннице водитель под наркотиками сбил девушку на переходе

Киев • УНН

 • 166 просмотра

В Виннице задержан 32-летний водитель, который 12 июля сбил 22-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. У мужчины обнаружили признаки наркотического опьянения, пострадавшая госпитализирована.

В Виннице водитель под наркотиками сбил девушку на переходе

Правоохранители задержали водителя, совершившего наезд на девушку-пешехода в Виннице. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Полиции Винницкой области.

Детали

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло утром 12 июля на улице А. Первозванного.

32-летний водитель автомобиля Renault совершил наезд на 22-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Во время освидетельствования у мужчины обнаружили признаки наркотического опьянения

- говорится в сообщении.

Указывается, что водитель задержан в процессуальном порядке. Он будет находиться в изоляторе временного содержания до сообщения о подозрении и избрания меры пресечения. Пострадавшая госпитализирована.

По факту автопроисшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины

- добавили в полиции.

Там уточнили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Напомним

В Житомире правоохранитель подозревается в том, что в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП, врезавшись в бетонную опору. В результате аварии погибла 16-летняя девушка, другие пассажиры госпитализированы.

ДТП с маршруткой в Киеве: число пострадавших возросло до 1211.07.25, 21:57 • 5318 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧП
Винница
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