В Виннице водитель под наркотиками сбил девушку на переходе

Правоохранители задержали водителя, совершившего наезд на девушку-пешехода в Виннице. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Полиции Винницкой области.

Детали

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло утром 12 июля на улице А. Первозванного.

32-летний водитель автомобиля Renault совершил наезд на 22-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Во время освидетельствования у мужчины обнаружили признаки наркотического опьянения - говорится в сообщении.

Указывается, что водитель задержан в процессуальном порядке. Он будет находиться в изоляторе временного содержания до сообщения о подозрении и избрания меры пресечения. Пострадавшая госпитализирована.

По факту автопроисшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины - добавили в полиции.

Там уточнили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Напомним

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