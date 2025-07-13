В Виннице водитель под наркотиками сбил девушку на переходе
Киев • УНН
В Виннице задержан 32-летний водитель, который 12 июля сбил 22-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. У мужчины обнаружили признаки наркотического опьянения, пострадавшая госпитализирована.
Правоохранители задержали водителя, совершившего наезд на девушку-пешехода в Виннице. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Полиции Винницкой области.
Детали
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло утром 12 июля на улице А. Первозванного.
32-летний водитель автомобиля Renault совершил наезд на 22-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Во время освидетельствования у мужчины обнаружили признаки наркотического опьянения
Указывается, что водитель задержан в процессуальном порядке. Он будет находиться в изоляторе временного содержания до сообщения о подозрении и избрания меры пресечения. Пострадавшая госпитализирована.
По факту автопроисшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины
Там уточнили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.
Напомним
В Житомире правоохранитель подозревается в том, что в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП, врезавшись в бетонную опору. В результате аварии погибла 16-летняя девушка, другие пассажиры госпитализированы.
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