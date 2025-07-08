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У Житомирі у ДТП за участю правоохоронця загинула 16-річна дівчина, він отримав підозру - ДБР

Київ • УНН

 • 650 перегляди

У Житомирі правоохоронець підозрюється у тому, що у нетверезому стані скоїв смертельну ДТП, врізавшись у бетонну опору. Внаслідок аварії загинула 16-річна дівчина, інших пасажирів госпіталізовано.

У Житомирі у ДТП за участю правоохоронця загинула 16-річна дівчина, він отримав підозру - ДБР

Смертельна ДТП сталася у Житомирі за участю правоохоронця, ДБР повідомило йому про підозру за вчинення аварії у нетверезому стані, повідомили у бюро у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру співробітнику правоохоронного органу Житомирщини, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну аварію", - ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, близько 1:20 ночі 7 липня у Житомирі водій легкового автомобіля не впорався з керуванням і врізався у бетонну опору.

"За кермом перебував правоохоронець, який у неробочий час перевозив двох неповнолітніх дівчат - 16 і 17 років, та 25-річного чоловіка. Унаслідок зіткнення 16-річна дівчина загинула на місці", - повідомили у ДБР.

Інших постраждалих з численними травмами, як вказано, госпіталізовано до лікарні.

"За результатами огляду, чоловік перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння - рівень алкоголю у крові перевищував допустиму норму більш ніж у п’ять разів", - зазначили у ДБР.

Наразі правоохоронця затримано та, як вказано, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого).

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронцю в Херсоні висунуто підозру в смерті людини через ДТП - ДБР21.11.24, 18:13 • 23502 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
Житомир
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