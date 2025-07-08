В Житомире в ДТП с участием правоохранителя погибла 16-летняя девушка, он получил подозрение - ГБР

Смертельное ДТП произошло в Житомире с участием правоохранителя, ГБР сообщило ему о подозрении в совершении аварии в нетрезвом состоянии, сообщили в бюро во вторник, пишет УНН.

Детали

"Сотрудники ГБР задержали и сообщили о подозрении сотруднику правоохранительного органа Житомирщины, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельную аварию", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, около 1:20 ночи 7 июля в Житомире водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в бетонную опору.

"За рулем находился правоохранитель, который в нерабочее время перевозил двух несовершеннолетних девушек - 16 и 17 лет, и 25-летнего мужчину. В результате столкновения 16-летняя девушка погибла на месте", - сообщили в ГБР.

Другие пострадавшие с многочисленными травмами, как указано, госпитализированы в больницу.

"По результатам осмотра, мужчина находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения - уровень алкоголя в крови превышал допустимую норму более чем в пять раз", - отметили в ГБР.

Сейчас правоохранитель задержан и, как указано, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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