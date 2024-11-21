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Правоохранителю в Херсоне выдвинуто подозрение в смерти человека из-за ДТП - ГБР

Правоохранителю в Херсоне выдвинуто подозрение в смерти человека из-за ДТП - ГБР

Киев  •  УНН

 • 5701 просмотра

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На нерегулируемом перекрестке в Херсоне служебное авто правоохранителя не предоставило преимущество легковушке на главной дороге. В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Государственное бюро расследований выдвинуло подозрение херсонскому правоохранителю из-за несоблюдения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека, проинформировали ГБР, пишет УНН.

В конце сентября 2024 года в Херсоне произошло ДТП в результате которого погиб человек. Как отмечается, участником инцидента стал представитель правоохранительных органов, который передвигался на служебном автомобиле.

Работник правоохранительного органа двигался по второстепенной дороге, а на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу легковому автомобилю, который ехал по главной дороге. Произошло столкновение, в результате которого водитель легкового автомобиля получил множественные травмы и в результате погиб на месте.

Правоохранителю предъявили подозрение в нарушении правил дорожного движения, которое стало причиной смерти потерпевшего. Его ждет лишение свободы до восьми лет, а также лишение права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Процессуальное руководство осуществляется Херсонской областной прокуратурой.  

Напомним,

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Алина Волянская

Алина Волянская

Криминал и ЧП
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