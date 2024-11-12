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Трагическое ДТП на Харьковщине: двухлетний ребенок попал под колесо микроавтобуса

Трагическое ДТП на Харьковщине: двухлетний ребенок попал под колесо микроавтобуса

Киев  •  УНН

 • 2223 просмотра

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На парковке в Харьковской области Renault Trafic сбил двухлетнюю девочку во время движения после высадки пассажиров. Ребенка доставили в больницу, но спасти не удалось.

На Харьковщине автомобиль сбил двухлетнюю девочку, ее доставили в больницу, но спасти не смогли, передает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

Детали

Сообщение о ДТП поступило в полицию 12 ноября около 13:25. Автомобиль Renault Trafic стоял на парковке и осуществлял высадку пассажиров.

После чего водитель сел за руль и начал движение прямо. Девочка в тот момент побежала в направлении микроавтобуса и попала под колесо. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти ее жизнь не смогли. 

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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