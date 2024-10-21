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ДТП с маршруткой в Киеве унесло жизнь человека: водитель грузовика говорит об отказе тормозов

ДТП с маршруткой в Киеве унесло жизнь человека: водитель грузовика говорит об отказе тормозов

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 09:53  •  729 просмотра

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В Соломенском районе Киева грузовик столкнулся с маршруткой на остановке. 6 человек госпитализированы, одна женщина умерла. Водитель грузовика утверждает, что отказали тормоза.

В результате ДТП с участием грузовика и маршрутки в Соломенском районе Киева 6 человек госпитализированы, один из пострадавших скончался. По словам водителя, у грузового автомобиля отказали тормоза. Начато досудебное расследование, сообщили в понедельник в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"Начато расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Согласно материалам следствия, 21 октября примерно в 10 часов утра 70-летний водитель автомобиля "Газель", двигаясь по улице Вадима Гетьмана, допустил столкновение с маршрутным автобусом марки "Атаман", который остановился для посадки-высадки пассажиров на остановке общественного транспорта.

Предварительно, в результате ДТП телесные повреждения получили 6 пассажиров маршрутного автобуса. Одна из травмированных пассажирок - 72-летняя женщина - умерла по дороге в больницу. Точное количество пострадавших еще устанавливается.

Согласно данным "Драгера", водитель "Газели" не находился в состоянии алкогольного опьянения. С его слов, у грузового автомобиля отказали тормоза.

Ранее

Сообщалось о 7 пострадавших в результате ДТП с грузовиком и маршруткой в Киеве.

В столице грузовик на полном ходу въехал в маршрутку: 7 человек госпитализировали21 октября 2024, 08:42 • 7458 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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