В столице грузовик на полном ходу въехал в маршрутку: 7 человек госпитализировали
Киев • УНН
В Соломенском районе Киева «Газель» на полной скорости въехала в маршрутку «Атаман» на остановке. В результате ДТП пострадали 9 человек, 7 из которых госпитализированы, спасатели деблокировали зажатую женщину.
В Соломенском районе Киева, «Газель» на полной скорости въехала в маршрутку «Атаман», в которой находились пассажиры. В результате аварии пострадали в общей сложности 9 человек. На месте ДТП - полиция и медики.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) и ГУНП в г. Киеве.
В Киеве, утром 21 октября, произошла авария с участием грузовика и маршрутки.
«Газель» на полной скорости въехала в маршрутку „Атаман“, которая находилась на остановке общественного транспорта, на ул.
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В результате ДТП пострадали 9 человек, из них 7 человек госпитализировали.
Спасатели деблокировали женщину, которую зажало на пассажирском сиденье в маршрутном транспорте. На место происшествия продолжается работа следователей.
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