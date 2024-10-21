В столице грузовик на полном ходу въехал в маршрутку: 7 человек госпитализировали

В Соломенском районе Киева, «Газель» на полной скорости въехала в маршрутку «Атаман», в которой находились пассажиры. В результате аварии пострадали в общей сложности 9 человек. На месте ДТП - полиция и медики.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) и ГУНП в г. Киеве.

В Киеве, утром 21 октября, произошла авария с участием грузовика и маршрутки.

«Газель» на полной скорости въехала в маршрутку „Атаман“, которая находилась на остановке общественного транспорта, на ул.

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В результате ДТП пострадали 9 человек, из них 7 человек госпитализировали.

Спасатели деблокировали женщину, которую зажало на пассажирском сиденье в маршрутном транспорте. На место происшествия продолжается работа следователей.

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