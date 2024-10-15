Смертельное ДТП на автодороге Макаров-Бородянка: двое мужчин погибли в результате столкновения
Киев • УНН
На автодороге Макаров-Бородянка маршрутное такси Mercedes Benz столкнулось с припаркованным ГАЗом. В результате аварии погибли двое мужчин 33 и 26 лет, которые стояли перед припаркованным авто.
На автодороге Макаров-Бородянка произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое мужчин. Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, водитель маршрутного такси Mercedes Benz не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с припаркованным автомобилем ГАЗ.
В результате аварии 33-летний и 26-летний мужчины, которые стояли перед припаркованным транспортным средством, получили смертельные травмы и погибли на месте.
Полиция проводит расследование обстоятельств инцидента, устанавливая все детали трагедии.
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