Смертельна ДТП на автодорозі Макарів-Бородянка: двоє чоловіків загинули внаслідок зіткнення
Київ • УНН
На автодорозі Макарів-Бородянка маршрутне таксі Mercedes Benz зіткнулося з припаркованим ГАЗом. Внаслідок аварії загинули двоє чоловіків 33 та 26 років, які стояли перед припаркованим авто.
На автодорозі Макарів-Бородянка сталася дорожньо-транспортна подія, внаслідок якої загинули двоє чоловіків. Про це повідомляє Поліція Київщини, передає УНН.
Деталі
За попередніми даними, водій маршрутного таксі Mercedes Benz не дотримався безпечної дистанції і здійснив зіткнення з припаркованим автомобілем ГАЗ.
У результаті аварії 33-річний та 26-річний чоловіки, які стояли перед припаркованим транспортним засобом, отримали смертельні травми і загинули на місці.
Поліція проводить розслідування обставин інциденту, встановлюючи всі деталі трагедії.
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