Смертельна ДТП у Вишневому: водій Fiat збив пішохода
Київ • УНН
У місті Вишневе 47-річний водій Fiat збив 32-річного пішохода, який переходив дорогу. Внаслідок наїзду пішохід отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці події.
У місті Вишневе сталася смертельна ДТП. Про це повідомляють Поліція на Київщині, передає УНН.
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До поліції надійшло повідомлення про аварію, яка трапилася на одній із міських вулиць.
За попередньою інформацією, 47-річний мешканець села Святопетрівське, керуючи автомобілем Fiat, здійснив наїзд на пішохода, що переходив дорогу.
Внаслідок аварії 32-річний місцевий житель отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці.
Смертельна ДТП у Старих Петрівцях: загинув мотоцикліст28.09.24, 02:43 • 23731 перегляд