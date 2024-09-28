Смертельна ДТП у Старих Петрівцях: загинув мотоцикліст
Київ • УНН
У Вишгородському районі Київщини вантажівка MAN зіткнулася з мотоциклом Honda на перехресті. 34-річний мотоцикліст з Києва загинув на місці події внаслідок отриманих травм.
Поліція Київщини розслідує смертельну ДТП у Старих Петрівцях. Про це повідомляє Поліція Київщини, передає УНН.
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27 вересня в селі Старі Петрівці Вишгородського району сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув мотоцикліст. Аварія відбулася на перехресті, коли вантажівка здійснила наїзд на двоколісний транспорт.
Попередньо, 31-річний водій вантажного автомобіля MAN, рухаючись у напрямку села Лютіж, під час маневру повороту ліворуч зіткнувся з мотоциклом марки Honda, за кермом якого перебував 34-річний мешканець Києва, що їхав у зустрічному напрямку.
На жаль, внаслідок отриманих травм мотоцикліст помер на місці події.
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