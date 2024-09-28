Смертельное ДТП в Старых Петровцах: погиб мотоциклист

Полиция Киевщины расследует смертельное ДТП в Старых Петровцах. Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.

Детали

27 сентября в селе Старые Петровцы Вышгородского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб мотоциклист. Авария произошла на перекрестке, когда грузовик совершил наезд на двухколесный транспорт.

Предварительно, 31-летний водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь в направлении села Лютеж, во время маневра поворота налево столкнулся с мотоциклом марки Honda, за рулем которого находился 34-летний житель Киева, который ехал во встречном направлении.

К сожалению, в результате полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия.

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