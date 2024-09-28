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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Смертельное ДТП в Старых Петровцах: погиб мотоциклист

Смертельное ДТП в Старых Петровцах: погиб мотоциклист

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 23:43  •  1073 просмотра

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В Вышгородском районе Киевской области грузовик MAN столкнулся с мотоциклом Honda на перекрестке. 34-летний мотоциклист из Киева погиб на месте происшествия в результате полученных травм.

Полиция Киевщины расследует смертельное ДТП в Старых Петровцах. Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.

Детали

27 сентября в селе Старые Петровцы Вышгородского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб мотоциклист. Авария произошла на перекрестке, когда грузовик совершил наезд на двухколесный транспорт.

Предварительно, 31-летний водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь в направлении села Лютеж, во время маневра поворота налево столкнулся с мотоциклом марки Honda, за рулем которого находился 34-летний житель Киева, который ехал во встречном направлении.

К сожалению, в результате полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия.

Смертельное ДТП произошло на Столичном шоссе: столкнулись Ford и микроавтобус Mercedes17 сентября 2024, 10:30 • 19306 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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