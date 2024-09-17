Смертельное ДТП произошло на Столичном шоссе: столкнулись Ford и микроавтобус Mercedes

В Киеве на Столичном шоссе произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, полиция устанавливает обстоятельства, сообщили в ГУНП в Киеве, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло на Столичном шоссе в Голосеевском районе столицы с участием автомобиля Ford и микроавтобуса Mercedes. На обнародованных полицией фото с места происшествия видно, что микроавтобус перевернулся на бок.

«В результате ДТП водитель легковушки погибла, водитель и пассажиры микроавтобуса получили телесные повреждения», - сообщили в полиции.

Сообщение о ДТП, как указано, поступило в полицию в 12:35.

«Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются», - говорится в сообщении.

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