Смертельное ДТП произошло на Столичном шоссе: столкнулись Ford и микроавтобус Mercedes
Киев • УНН
В Киеве произошло ДТП с участием легковушки Ford и микроавтобуса Mercedes. Водитель Ford погибла, водитель и пассажиры микроавтобуса получили травмы. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.
В Киеве на Столичном шоссе произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, полиция устанавливает обстоятельства, сообщили в ГУНП в Киеве, пишет УНН.
Детали
ДТП произошло на Столичном шоссе в Голосеевском районе столицы с участием автомобиля Ford и микроавтобуса Mercedes. На обнародованных полицией фото с места происшествия видно, что микроавтобус перевернулся на бок.
«В результате ДТП водитель легковушки погибла, водитель и пассажиры микроавтобуса получили телесные повреждения», - сообщили в полиции.
Сообщение о ДТП, как указано, поступило в полицию в 12:35.
«Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются», - говорится в сообщении.
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