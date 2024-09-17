Смертельна ДТП сталася на Столичному шосе: зіткнулися Ford і мікроавтобус Mercedes
Київ • УНН
У Києві сталася ДТП за участю легковика Ford та мікроавтобуса Mercedes. Водійка Ford загинула, водій та пасажири мікроавтобуса отримали травми. Поліція встановлює обставини аварії.
У Києві на Столичному шосе сталася смертельна ДТП за участю легкового автомобіля та мікроавтобуса, поліція встановлює обставини, повідомили у ГУНП в Києві, пише УНН.
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ДТП сталася на Столичному шосе у Голосіївському районі столиці за участі автомобіля Ford та мікроавтобусу Mercedes. На оприлюднених поліцією фото з місця події видно, що мікроавтобус перекинувся на бік.
"Внаслідок автопригоди водійка легковика загинула, водій та пасажири мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження", - повідомили у поліції.
Повідомлення про ДТП, як вказано, надійшло до поліції о 12:35.
"Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються", - ідеться у повідомленні.
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