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Смертельна ДТП сталася на Столичному шосе: зіткнулися Ford і мікроавтобус Mercedes

Смертельна ДТП сталася на Столичному шосе: зіткнулися Ford і мікроавтобус Mercedes

Київ • УНН

 • 19708 перегляди

У Києві сталася ДТП за участю легковика Ford та мікроавтобуса Mercedes. Водійка Ford загинула, водій та пасажири мікроавтобуса отримали травми. Поліція встановлює обставини аварії.

У Києві на Столичному шосе сталася смертельна ДТП за участю легкового автомобіля та мікроавтобуса, поліція встановлює обставини, повідомили у ГУНП в Києві, пише УНН.

Деталі

ДТП сталася на Столичному шосе у Голосіївському районі столиці за участі автомобіля Ford та мікроавтобусу Mercedes. На оприлюднених поліцією фото з місця події видно, що мікроавтобус перекинувся на бік.

"Внаслідок автопригоди водійка легковика загинула, водій та пасажири мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження", - повідомили у поліції.

Повідомлення про ДТП, як вказано, надійшло до поліції о 12:35. 

"Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються", - ідеться у повідомленні.

З початку року понад 800 українців загинуло у ДТП: що ставало найчастішою причиною аварій28.05.24, 11:24 • 18124 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП

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