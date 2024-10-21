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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4134 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У столиці вантажівка на повному ходу в’їхала у маршрутку: 7 людей госпіталізували

Київ • УНН

 • 51669 перегляди

У Солом'янському районі Києва "Газель" на повній швидкості в'їхала в маршрутку "Атаман" на зупинці. Внаслідок ДТП постраждали 9 осіб, 7 з яких госпіталізовано, рятувальники деблокували затиснуту жінку.

У столиці вантажівка на повному ходу в’їхала у маршрутку: 7 людей госпіталізували

У Солом’янському районі Києва, "Газель" на повній швидкості вʼїхала у маршрутку "Атаман", в якій перебували пасажири. Внаслідок аварії постраждали загалом 9 осіб. На місці ДТП - поліція та медики.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації (КМДА) та ГУНП  у м. Києві.

У Києві, вранці 21 жовтня, сталася аварія за участю вантажівки та маршрутки.

"Газель" на повній швидкості вʼїхала у маршрутку "Атаман", що знаходилася на зупинці громадського транспорту, на вул. Вадима Гетьмана.

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Внаслідок ДТП постраждали 9 осіб, із них 7 людей госпіталізували.

Рятувальники деблокували жінку, яку затиснуло на пасажирському сидінні в маршрутному транспорті. На місце події продовжується робота слідчих.

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