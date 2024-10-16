Смертельна ДТП на Київщині: жінка загинула під колесами двох авто
Київ • УНН
На автодорозі у Фастівському районі Київщини сталася смертельна ДТП. Жінка загинула після наїзду автомобіля Volvo та подальшого зіткнення з Renault на зустрічній смузі.
У Фастівському районі на автодорозі між селом Мала Снітинка та містом Фастів сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула жінка. Про це повідомляє Поліція на Київщині, передає УНН.
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За попередньою інформацією, 27-річний водій автомобіля Volvo не впорався з керуванням і наїхав на жінку, яка рухалася в попутному напрямку. Від удару жінку відкинуло на зустрічну смугу, де на неї здійснив наїзд автомобіль Renault.
Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень жінка загинула на місці події. Слідче управління поліції Київщини вже розпочало досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
На Київщині велосипедист загинув у ДТП 03.07.24, 22:41 • 20266 переглядiв