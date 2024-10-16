Смертельное ДТП на Киевщине: женщина погибла под колесами двух авто
Киев • УНН
На автодороге в Фастовском районе Киевской области произошло смертельное ДТП. Женщина погибла после наезда автомобиля Volvo и последующего столкновения с Renault на встречной полосе.
В Фастовском районе на автодороге между селом Малая Снитинка и городом Фастов произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает Полиция на Киевщине, передает УНН.
Детали
По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля Volvo не справился с управлением и наехал на женщину, которая двигалась в попутном направлении. От удара женщину отбросило на встречную полосу, где на нее совершил наезд автомобиль Renault.
В результате полученных телесных повреждений женщина погибла на месте происшествия. Следственное управление полиции Киевщины уже начало досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
В Киевской области велосипедист погиб в ДТП3 июля 2024, 19:41 • 20080 просмотров