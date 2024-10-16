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Смертельное ДТП на Киевщине: женщина погибла под колесами двух авто

Смертельное ДТП на Киевщине: женщина погибла под колесами двух авто

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 22:11  •  2470 просмотра

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На автодороге в Фастовском районе Киевской области произошло смертельное ДТП. Женщина погибла после наезда автомобиля Volvo и последующего столкновения с Renault на встречной полосе.

В Фастовском районе на автодороге между селом Малая Снитинка и городом Фастов произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает Полиция на Киевщине, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля Volvo не справился с управлением и наехал на женщину, которая двигалась в попутном направлении. От удара женщину отбросило на встречную полосу, где на нее совершил наезд автомобиль Renault.

В результате полученных телесных повреждений женщина погибла на месте происшествия. Следственное управление полиции Киевщины уже начало досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

В Киевской области велосипедист погиб в ДТП3 июля 2024, 19:41 • 20080 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

КиевКриминал и ЧПКиевская область
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